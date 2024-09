Gledališki abonma za vse okuse

Od oktobra dalje bo na Goriškem en ponedeljek na mesec spet posvečen gledališki umetnosti. Nova abonmajska sezona Slovenskega stalnega gledališča Brezmejne nežnosti se bo začela 14. oktobra in bo trajala do meseca aprila. Abonma bo letos ponudil šest predstav Slovenskega stalnega gledališča in dva dogodka, ki ju bosta priredila Kulturni dom in Kulturni center Lojze Bratuž, katerih datum in vsebina še nista znani. Predstave bodo opremljene z italijanskimi nadnapisi. Vpise sprejemajo v Kulturnem domu do vključno 14. oktobra. Za abonente bo na voljo brezplačni avtobus.

Od Büchnerja do Linharta

Ljubiteljem gledališke umetnosti iz Gorice in okolice bo SSG letos postregel z bogatim programom, ki bo obsegal klasike, sodobno dramaturgijo in veliko glasbe. Prva bo na sporedu predstava z naslovom Woyzeck, ki je povzeta po delu nemškega pisatelja in dramatika Georga Büchnerja. Besedilo, je pojasnil direktor SSG Danijel Malalan, je fragmentarno, saj ga ni pisatelj nikoli zaključil, prav zato je tudi odprto mnogim različnim interpretacijam. Uprizoritev, ki jo režira Igor Pison, je koprodukcija SSG in Prešernovega Gledališča Kranj. Naslednja predstava niza bo večjezična koprodukcija treh gledališč: SSG, Gledališča Koper in Dramma Italiano HNKRijeka - Italijanska drama iz Reke z naslovom Naša familija. Besedilo podpisuje Saša Eržen, govor pa bo o sirotah, ki se vpišejo na pevsko tekmovanje, da bi rešile svojo sirotišnico. Režiser je Marjan Nečak. V ponedeljek, 9. decembra, bo na odrskih deskah Kulturnega doma zaživela predstava Življenje v gledališču, koprodukcija SSG in Mestnega Gledališča Ptuj v režiji Petra Srpčiča. Priznani ameriški dramatik David Mamet, ki je avtor besedila, tu prikazuje vse aspekte igralskega poklica, tako na odru kot za njim. Četrta predstava abonmaja v izvedbi SSG nosi nenavaden naslov: Svinje. »Gre za zanimivo zgodbo dveh sester, ki upravljata prašičjo farmo, želita pa postati umetnici,« je pojasnil Malalan. Avtor besedila je hrvaški dramatik Tomislav Zajec, režijo pa podpisuje Primož Ekart. Sledila bo koreografska uprizoritev O snegu in ljubezni, ki je prirejena po istoimenskem romanu Marka Sosiča. Režiser koprodukcije SSG in zavoda Godot in predzadnje predstave abonmaja je Tadej Pišek.

Sezona se bo zaključila 14. aprila s prvo slovensko komedijo:Županovo Micko Antona Tomaža Linharta. Režijo podpisuje Vito Taufer. Gre za prvo komedijo v slovenskem jeziku in prvo slovensko dramsko besedilo nasploh. »Nastala je po nemški predlogi Josepha Richterja Die Feldmühle - Poljski mlin. Zgodba o lepi Micki, ki je zaročena z Anžetom, a jo z zvijačo skuša premamiti tudi baron Tulpenheim, bo tokrat razpeta med Krasom in morjem,« razlagajo organizatorji v priložnostni brošuri.