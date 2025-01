Goriška roža povezuje gostince

Ljubitelje goriške rože bodo v januarju razvajali lokalni gostinci z nizom kosil in večerij, katerih protagonist bo prav najbolj znan in priljubljen goriški radič. Da je treba paradnega konja goriške kulinarike čim bolj promovirati, je prepričana Michela Fabbro, predsednica združenja Gorizia a tavola, ki že več let prireja niz z goriško rožo. Le-ta ima tudi povezovalno moč, saj predstavlja rdečo nit, ki združuje krajevne gostince. Letošnji petnajsti izvedbi, katere pokrovitelj je Občina Gorica, se je pridružilo tudi nekaj novih gostiln.

Ducat gostincev

Skupno jih sodeluje letos dvanajst: Rebekin, Chincaglieria gastronomica, Primožič, Brumat, Al piron, Tobaco Inn, La retrobottega del buffet Alla Valletta, Rosenbar, Pri Mirkotu (Al Ponte del Calvario), Pri luni (Alla luna), Turri in Ca’ di Pieri. Prva večerja bo v petek, 10. januarja, ob 20. uri v gostilni Rebekin, niz v znamenju goriške rože pa bo sklenilo kosilo v gostilni Ca’ di Pieri v soboto, 8. februarja, ob 12.30. Celoten program z urniki je na voljo na Facebook strani Gorizia a tavola, ob tej priložnosti pa so tudi ustvarili zgibanko, kjer so poleg datumov že nanizane tudi vse jedi in kombinacije, ki jih bodo posamezni gostinci ponujali. Dobro premišljena je tudi izbira krajevnih vin. Na nekaterih večerjah bodo prisotni sami vinarji in proizvajalci goriške rože. Tri večerje pa bodo imele tudi kulturni pridih:večerjo v restavraciji Rosenbar bosta obogatili glasba in recitacija, obed v gostilni Pri luni pa branje na temo mesta Gorice, nazadnje pa bodo lahko v štandreški gostilni Turri med jedjo prisluhnili predstavitvi knjige goriških receptov Roberta Zottarja.

Na menijih jo želijo čim dlje

»Goriške rože ne moremo ponujati skozi celo leto,« razlaga Michela Fabbro in pove, da je najboljša roža prav v mesecu januarju, gostinci pa se nadejajo, da bi jo letos lahko ponujali nekoliko več časa in sicer tudi po uradnem odprtju Evropske prestolnice kulture, ki bo 8. februarja. »Vse je odvisno od vremena in temperatur,« pa pravi predsednica združenja proizvajalcev goriškega radiča oz. goriške rože in »kanarina« Valentina Brumat. »Če bo mraz vztrajal, bomo lahko rožo pridelovali še naprej, če pa bo zgodaj nastopila odjuga, se bo produkcija ustavila,« pojasni Brumat. Na splošno si gostinci želijo več povezanosti in sodelovanja predvsem zato, da bi lahko turistom in obiskovalcem nudili celostno sliko teritorija. Cilj združenja Gorizia a tavola je namreč prav skozi gastronomijo promovirati naše kraje in njihove odličnosti.