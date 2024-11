Gremo! Brezmejno v Bruslju

Uradni program Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica so danes predstavili Svetu ministrov za kulturo Evropske unije v Bruslju, kjer ministri držav nosilk naslova EPK že tradicionalno najavijo uradni program ter evropski javnosti predvajajo kratek film z vabilom na slavnostno otvoritev. Do uradne otvoritve nas ločuje manj kot 80 dni, morda najzahtevnejših v dosedanjih osmih letih snovanj in priprav, a hkrati zagotovo dobrih, navdihujočih, saj se rezultati vloženega dela že poznajo na vsakem koraku. Dela so v polnem teku, obe mesti se živahno pripravljata, da bosta lahko gostili številne ljubitelje kulture in umetnosti iz domačih krajev in tujine, dograjujejo se prizorišča.

Direktorica GO! 2025 Mija Lorbek je leto, ki prihaja, opisala kot izjemno. »Takrat se bo začelo naše brezmejno kulturno popotovanje, ki se napaja iz čezmejnega odnosa dveh mest. Nova Gorica in Gorica bosta namreč skupaj nosili naziv evropske prestolnice kulture 2025, kar je zgodovinski unikum. A ne gre le za naziv. Gre za priznanje, simbol evropskih vrednot, našega prepričanja, da kultura ni le ogledalo družbe, temveč moč, ki premika in gradi. V primeru Nove Gorice in Gorice tudi dobesedno, saj so na infrastrukturnem področju uresničili več kot 90 % načrtovanih infrastruktur ter še dodali nekaj novih, v skupni čezmejni vrednosti za več kot 200 milijonov evrov. Tako bodo programske vsebine dobile svoje prostore za produkcijo, ki jih je primanjkovalo,« je povedala.

Mednarodno premiero uradnega programa je pozdravil Marko Rusjan, državni sekretar za kulturo in namestnik ministrice, ki je poudaril vlogo projekta kot generatorja povezovanja med obema mestoma in državama ter izpostavil kulturo in umetnost kot moč razumevanja.

Neda Rusjan Bric, pobudnica in vodja kandidature, soavtorica prijavne knjige in danes umetniška svetovalka GO! 2025 ter režiserka otvoritvene slovesnosti, je predstavila otvoritveno spektakelsko dogajanje v Novi Gorici in Gorici 8. februarja 2025, na slovenski kulturni praznik. Slovesnost bo celodnevna in dinamična, saj bo potovala od postaje do postaje. Sprevod se bo začel na Železniški postaji v Gorici ob 9.30 uri, se ustavil na goriškem Travniku, čezmejna povorka se bo nato približala Železniški postaji v Novi Gorici, kjer bo na Trgu Evrope ob 16. uri osrednja slovesnost, ob 18. uri pa bodo umetniški program predstavili na travniku pred novogoriško občinsko palačo. Sledila bo brezmejna zabava. Rusjan je najavila tudi tri druge množične dogodke sklopa »Ustavimo mesto!«, ki bodo v somestje privabili večje število obiskovalcev: Pohod za Evropo, ki bo 1. maja 2025, Okusi brez meja med 26. in 28. oktobrom 2025 ter Razsvetljena zaključna slovesnost v prvih dneh decembra, na Ta veseli dan kulture.

Koncept programa smo že v prijavni knjigi zasnovali na treh stebrih, ki smo jih poimenovali »GO! Europe, GO! Share, GO! Green« in so še vedno trdno zasidrani v vsem, kar počnemo, a med procesom oblikovanja so se razvili v še bolj narativne, konkretne vsebinske sklope, ki jih je programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko takole umetniško opisal v štiri osnovne sklope uradnega programa GO! 2025, v okviru katerega bo potekalo več kot 400 dogodkov.

Romina Kocina, direktorica EZTS GO, je danes poudarila pomen Trga Evrope/Transalpina v italijanščini, ne le zaradi njegove močne zgodovinske in kulturne vrednosti, temveč tudi zato, ker danes simbolizira združitev obeh mest. Gre za trg, ki je nekoč mesta ločeval, danes pa ju združuje, pri čemer je cilj prenove ustvariti trg, ki bo vizualno enoten. Projekt vodi EZTS GO, ki združuje italijanska in slovenska evropska ter nacionalna sredstva.

Sklad za male projekte GO! 2025 je orodje, ki ga financira program Interreg Italija-Slovenija in ga upravlja EZTS GO. Njegov glavni cilj je pripraviti čezmejno območje na Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica-Gorica 2025. Romina Kocina je danes sklad predstavila kot pomemben instrument za spodbujanje čezmejnega sodelovanja. Zahvaljujoč SPF trenutno poteka 56 čezmejnih projektov na tem območju, ki podpirajo ekosistem GO! 2025 (skupna vrednost 9.106.894,30 evra). Projekti obravnavajo različna področja, kot so glasba, filmografija, turizem, enogastronomija, gledališče, jezik, šport in vključevanje mladih.

Drug pomemben instrument, predstavljen danes, je platforma GO! 2025 (projekt Borderless Wireless). Romina Kocina je pojasnila, da je bila začetna ideja projekta razvoj virtualnega prostora, namenjenega zbiranju in posredovanju informacij o vseh dogodkih in dejavnostih, povezanih z uradnim programom EPK. V fazi razvoja je projekt vzbudil veliko zanimanja celotnega čezmejnega območja, zato so se odločili za participativen pristop in ustvarili orodje, ki promovira celotno območje ter nudi podporo in informacije tistim, ki načrtujejo obisk Nove Gorice in Gorice. EZTS GO je vodil ta proces, pri čemer je bilo vključenih 16 prvostopenjskih deležnikov, ki so aktivno sodelovali pri oblikovanju platforme in omogočili prenos že obstoječih informacij o celotnem območju, vse od nastanitev do dogodkov in zanimivosti.