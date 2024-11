Iz Biblije je črpala pogum

Nabito polna velika dvorana Kulturnega centra Lojze Bratuž je v soboto prisluhnila pripovedi o umetniški poti preminule goriške ilustratorke Paole Bertolini Grudina. Občuten večer je bil hkrati odprtje razstave njenih del z naslovom Zgodba o odrešenju razodeta otroškim srcem, ki jo je kulturno združenje La Primula iz Ločnika priredilo s centrom Bratuž in Zvezo slovenske katoliške prosvete. Pred številno publiko so podali uvodni pozdrav organizatorji, najprej v imenu združenja La Primula Claudio Simeoni, nato še Franka Žgavec za KC Bratuž in Miloš Čotar za ZSKP. Večera so se udeležili številni predstavniki verskih in kulturnih ustanov, tako slovenskih kot italijanskih, ter številne mlade družine z otroki. Franka Žgavec se je v pozdravu zahvalila vsem poslušalcem in predstavila ilustratorko kot »osebnost naše skupnosti« ter podala nekaj konkretnih informacij glede razstave. Ta bo namreč na ogled v prostorih Kulturnega centra Lojze Bratuž približno do novega leta. Sledil je pozdrav Miloša Čotarja in Fabrizia Oretija, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za kulturo. Bogdan Vidmar in Nicola Ban sta nato prinesla še pozdrave koprskega škofa Jurija Bizjaka in goriškega nadškofa Carla Roberta Marie Redaellija.

Slavnostni govor je podal duhovnik Alessio Geretti, ki je kustos poznanih umetniških razstav v Illegiu. Poleg tega se v prihodnjem letu pripravlja na Jubilej 2025 v vlogi odgovornega za umetniške dogodke. V svojem govoru je podal občuteno razlago o odrešenju skozi ilustracije Paole Bertolini Grudina. Sledila je še projekcija polurnega videa, po katerem je dogodek dobil naslov. V njem se je predstavil mož pokojne ilustratorke, Walter Grudina, ki je z zelo čustvenimi besedami predstavil življenje s svojo ženo, od začetkov do zadnjih dni, ko ji je stal ob strani. Opisal je številne težave, ki sta jih s skupnimi močmi premostila in kako sta našla odrešenje v verskem življenju. Iz svetopisemskih zgodb sta prejela pogum in se zato odločila, da bosta zgodbo o odrešenju prikazala tudi najmlajšim skozi ilustracije verskih zgodb. Pohvalil je ženino ustvarjanje in ganljivo predstavil njeno zgodbo tudi publiki, tako da je pretekla marsikatera solza.

Po bučnem aplavzu je organizator Simeoni povabil še vse na ogled razstave, ki so jo organizatorji postavili v razstavnih prostorih slovenskega kulturnega centra, in svetoval, naj spet vzamejo v roke knjige z ilustracijami Paole Bertolini Grudina. Poudaril je tudi, da je umetnica želela poskrbeti za otroke po celotnem svetu, zato so njene ilustracije prisotne v knjigah v najrazličnejših jezikih: seveda v slovenščini in italijanščini, ampak tudi v angleščini, nemščini, arabskem jeziku, afriških jezikih, danščini, kitajščini in še drugih evropskih in tudi nekaterih azijskih jezikih. Walter Grudina je v videu izpostavil, da se je s svojo umetnostjo dotaknila vseh zemeljskih celin.