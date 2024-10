Jeklena mreža in utrjevalci za »ukrotitev«plazu

Na občinski cesti, ki skozi Pušče vodi iz Pevme v Štmaver, so v polnem teku dela za sanacijo plazišča, ki ogroža cestišče. Na istem mestu se je že leta 2005 utrgal večji zemeljski plaz, zaradi katerega so morali tamkajšnjo cesto zapreti. Plazišče je eno leto kasneje na podlagi navodil deželne civilne zaščite saniralo specializirano podjetje. S plazišča je odstranilo nanos zemljine in zatem pobočje utrdilo z velikimi lesenimi hlodi, ki jih je zob časa že pošteno načel, tako da v zadnjih letih niso več uspešno služila svojemu namenu.

Decembra 2022 je prišlo do novega plaza, zaradi katerega so morali občinsko cesto ponovno zapreti. Zapora je trajala do marca lanskega leta, ko so občinski delavci očistili nanos zemljine s cestišča, sočasno so na goriški občini sprožili ustrezni postopek in deželno finančno zaščito zaprosili za finančni prispevek za izvedbo sanacijskih del. Med junijem in julijem je bil odobren izvršilni načrt, dela so stekla konec poletja in naj bi se zaključila pred koncem leta. Skupni strošek znaša 100.000 evrov, gradbena dela kot taka so vredna približno 70.000 evrov.

Delavci so se v začetku oktobra lotili redčenja okoliškega gozda, zatem so poskrbeli za odstranitev ostankov predhodne 15 metrov dolge leseno-kamnite konstrukcije, ki so jo pred leti zgradili, da bi preprečili plazenje pobočja. V prejšnjih dneh so delavci na betonski zid ob cesti že utrdili jekleno pregrado, nadaljnje plazenje bodo preprečevali tudi utrjevalci, ki bodo zasidrani v pobočje.

V zaključni fazi sanacijskih del bodo na utrjevalce in protiplazne mreže posadili še rastlinje, ki bo imelo dvojno funkcijo: estetsko in funkcionalno, saj rastline črpajo vodo iz tal in obenem s svojimi koreninami preprečujejo plazove. Med gradbenimi deli promet poteka izmenično enosmerno, ureja ga semafor.

Pevmica odnesla tramove

Sočasno z gradbiščem v Puščah dela trenutno potekajo tudi na kamnitem mostiču pri Štantovih v Hudičevi luknji;izvaja jih gradbeno podjetje Dri iz Gonarsa in so vredna dobrih 150.000 evrov.

Po pogodbi bi se dela morala zaključiti do konca avgusta, sicer je izvajalec zaprosil Občino Gorica za podaljšanje do konca leta, saj morajo zaradi dotrajanosti mostu izvesti več del od tistih, ki so bila začetno predvidena. V prejšnjih dneh so imeli delavci nekaj težav z vremenom, saj je po obilnem deževju narasla Pevmica odnesla nekaj lesenih podpornih tramov, tako da so morali pripeljati in namestiti druge. Med gradbenimi deli je mostič za zaprt za promet.

72 grobov, 204 žarne niše

V Pevmi je ravnokar v zaključni fazi širitev vaškega pokopališča, gradbena dela izvaja podjetje Pizzin iz Škocjana ob Soči.

Na potrebo po dodatnem prostoru so predstavniki krajevne skupnosti za Pevmo, Štmaver in Oslavje opozarjali več let, naposled se njihova želja končno le uresničuje. Na pevmskem pokopališču bo ob zaključku del na voljo prostor za 72 novih grobov, zgrajene bodo tudi 204 žarne niše. Naložba znaša 150.000 evrov. Pokopališče po novem zaseda tudi del sosednjega parkirišča. Gradbeni delavci v teh dneh opravljajo še zadnja dela, povezana z ureditvijo okolice pokopališča. Med drugim je goriška občina ob vhodu v nov del pokopališča dve veliki marmornati plošči z občinskim grbom in dvojezičnim napisom Comune di Gorizia Občina Gorica –Cimitero Piuma Pokopališče Pevma.