Kaj se skriva pod površjem Gorice?

Kakor velja za vsa mesta z bogato zgodovinsko preteklostjo, je tudi goriško podzemlje polno skritih »zakladov«. Kar pa je bilo do pred kratkim dostopno le redkim izbrancem in ogrnjeno v skrivnostno meglo, bo baje v kratkem (vsaj deloma) na ogled tudi turistom in vsem zainteresiranim. To je cilj vrste projektov Občine Gorica, ki predvidevajo sanacijo in odprtje podzemnih prostorov za vodene oglede. »Osnovna ideja je izkoristiti priložnost GO! 2025 in odkriti ta dragocena zgodovinska pričevanja na našem območju,« pravi goriška odbornica za EPK Patrizia Artico in poudarja bistveno vlogo društva Seppenhofer iz Gorice, ki si vrsto let prizadeva za raziskave na tem področju.

Veliko zanimanje za goriško podzemlje

Prav društvo Seppenhofer je v torek zvečer v nabito polni dvorani Dore Bassi priredilo srečanje na temo podzemne Gorice. Glavna protagonista sta bila mlada dijaka Paolo Visintin in Giovanni Macchini, ki sta občinstvo popeljala na popotovanje po skrivnostnem podzemlju mesta. S pomočjo arhivskih in še neobjavljenih fotografij ter zemljevidov sta spregovorila o vseh skrivnostih iz najrazličnejših zgodovinskih obdobij, ki jih več kot tisočletna Gorica skriva pod svojim površjem: od srednjeveške grape do kript, zaklonišč, bunkerjev ipd. Mladeniča sta raziskovala najprej po arhivih, potem pa sta se v te kraje podala tudi v prvi osebi in prostore do potankosti preučila in jih fotografirala. Njuno delo je prav posebno pohvalila goriška odbornica za EPK Patrizia Artico in orisala projekte in prizadevanja občine na tem področju.

Nekateri vodeni ogledi bodo na voljo že naslednje leto

Za to, kar Gorica skriva pod svojim površjem, so se mestoma zanimali že v preteklosti. Na to temo obstaja tudi publikacija, ki je sad raziskav speleoloških društev L.V. Bertarelli in Seppenhofer. Nikoli pa ni prišlo do obširnega načrta, ki bi zaobjel celo mestno podzemlje, ki je bilo doslej v veliki meri prepuščeno domišljiji. Željo, da bi bili podzemni prostori dodatno raziskani in odprti javnosti, je pred kratkim izrazil tudi predsednik društva Seppenhofer Maurizio Tavagnutti. Sanje pa se bodo, tako zgleda, vsaj deloma uresničile. »Sedaj je čas za kartiranje in posodabljanje že obstoječih zemljevidov, analizo vseh teh prostorov ter izdelavo načrta za njihovo obnovo,« razlaga Patrizia Artico, ki se je pred kratkim srečala s predstavniki videmske in tržaške univerze ter Promoturismo FVG. Na srečanju je bil govor o prenovi in odprtju predvsem bunkerjev iz časa hladne vojne. »Gre za obdobje, o katerem se malo ve in malo govori,« še pravi odbornica in pojasnjuje, da bi odprtje takih prostorov ponudilo dragocen vpogled v takratno družbo, njeno mišljenje in strahove. »Treba bo seveda še vse preveriti, saj so nekateri podzemni prostori v občinski lasti, nekateri pa v zasebni,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna. Nepozabno izkušnjo želijo ponuditi tudi turistom, ki si bodo prišli ogledati goriški grad. Slednjega že obnavljajo, toda ima še cel kup podzemnih prostorov, ki niso raziskani in izkoriščeni. Z odprtjem le-teh želijo še dodatno povečati privlačnost grajskega kompleksa. »Časovno bodo nekatere manj zahtevne ostaline na ogled prej, nekatere kasneje,« pravi Artico in zagotavlja, da pa bodo določeni podtalni pohodi na voljo že v naslednjem letu v sklopu EPK.