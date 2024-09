Kante s kodo kmalu še v štirih goriških četrtih

Po Podgori, Štandrežu, Pevmi, Štmavru in Oslavju ter Ločniku bodo uporabo novih kant za suhe odpadke, ki so opremljene z identifikacijsko oznako, poskusno uved li tudi na območjih B in D Občine Gorica. Omenjeni coni v grobih obrisih zajemata Podturn, Sv. Ano, Stražce in Svetogorsko četrt-Placuto.

Z uvedbo novega režima v teh predelih občine, so včeraj poudarili predstavniki podjetja Isontina ambiente in pristojni občinski odbornik Fran cesco Del Sordi, se koledar odvozov in pravila sortiranja ne bodo spremenili, občani pa bodo morali odslej suhe odpadke obvezno odlagati v nove sive kante. Če bodo smetarji na pločniku pred hišo našli drugo posodo ali samo vrečo z odpadki, je ne bodo odpeljali, temveč bodo na vrečo prilepili oranžno nalepko, na kateri piše, da je kanta oz. vreča neustrezna. Za odvoz bo v tem primeru treba počakati do naslednjega tedna.

»Z uvedbo kant z identifikacijsko kodo v conah B in D bomo poskusni režim razširili na tri četrtine goriškega občinskega ozemlja. Zadnji dve coni, ki zajemata ožje mestno središče, bosta prišli na vrsto po Evropski prestolnici kulture,» je povedal izvršni direktor podjetja Isontina ambiente Giulio Severo Tavella.

Kot je poudaril, je cilj uvedbe novih kant povečanje deleža ločenih odpadkov in zmanj šanje količine suhih odpadkov. To je pomembno za okolje, a obenem prispeva tudi k znižanju stroškov ravnanja z odpadki. »V prihodnje nam bo to omogočilo tudi uvedbo t. i. natančne tarife, od katere imajo koristi najbolj vestni ločevalci: manj suhih odpadkov proizvedemo, manj plačamo,» je strnil Tavella. Natančno tarifo so v zadnjih letih že uvedli v nekaterih manjših občinah na Goriškem, v večjih mestih pa zahtevajo tovrstne spremembe svoj čas, so poudarili na včerajšnji novinarski konferenci.

Ne ena, temveč dve novi kanti

Direktor podjetja Isontina am biente Giuliano Sponton je napovedal, da bodo prebivalci Podturna, Sv. Ane, Stražc in Svetogorske-Placute (izjema so stanovalci blokov) v prihodnjih dneh v poštnih nabiralnikih dobili pismo z vsemi potrebnimi informacijami, nakar jim bosta dostavljeni tudi siva kanta s sivim pokrovom za suhe odpadke in siva kanta z modrim pokrovom za papir. »Uporaba kante z modrim pokrovom ni nujna, je pa koristna za manjše papirnate odpadke, ki jih veter lahko odpihne. Večje kartonaste embalaže seveda lahko odložimo zraven kante,» je pojasnil direktor. Po njegovih besedah je uvedba kant z identifikacijsko kodo v manjših občinah goriške pokrajine močno prispevala k zmanjšanju količine odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati. »Občani ločujejo bolj vestno. Mnogi kant s suhimi odpadki ne postavijo na pločnik vsak teden: povprečje je 2,5 do 3-krat na mesec,» je povedal Sponton.

Da bi občanom pojasnili vse novosti, bosta Isontina ambiente in Občina Gorica pred uvedbo eksperimentiranja (steklo naj bi v oktobru) priredila tudi nekaj javnih srečanj. »Uvajanje novega sistema oz. označenih kant v Podgori, Ločniku in ostalih vaseh je trajalo dalj časa. Na začetku je bilo kar nekaj polemik in kar nekaj vreč z nalepkami, ki so zdaj bolj izjema kot pravilo. Zato smo se odločili, da tokrat poskrbimo za boljše informiranje,» je pojasnil Del Sordi. Prvo javno srečanje bo 17. septembra ob 20. uri v cerkvi v Stražcah, drugo dan kasneje ob istem času v cerkvi v Podturnu. 24. septembra bo sledil še en večer v Stražcah, 25. septembra pa bodo v tam kajšnji cerkvi na vrsti prebivalci Sv. Ane.

Goriško podjetje Isontina ambiente, ki ima svoj sedež v Vili Ritter v Stražcah, se je odločilo za nakup novih prostorov v Ulici De Gasperi v Gorici. Vanje bodo selili urad za stike z javnostmi, ki trenutno deluje v bližnji Ulici Mazzini. Po besedah izvršnega direktorja podjetja Isontina ambienta Giulia Severa Tavelle so se za investicijo odločili, ker v Mazzinijevi ulici plačujejo najemnino, nove prostore pa bodo odkupili po zelo ugodni ceni.