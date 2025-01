Kinoatelje v novo leto z bogatim programom

»Če obstaja področje, na katerem se osnovni strateški cilj Evropske prestolnice kulture – da dve mesti zadihata kot eno – realizira s polnimi pljuči, tedaj je to ravno področje filma in kinematografije,« je dejal programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko, ki je uvedel včerajšnjo novinarsko konferenco v prostorih BorGO Cinema v Raštelu, na kateri so predstavili celoletni program dogodkov in projekte Kinoateljeja za letošnje leto. Filmske projekcije bodo zaživele na ulicah, pod zvezdami in med zidovi kinematografov. Sedma umetnost bo v letu Evropske prestolnice kulture prav zagotovo pustila svoj pečat. V pestro dogajanje bo skozi filmsko perspektivo vpleten tudi Kinoatelje, ki si je zastavil dva glavna cilja:filmsko kulturo še močneje povezati z lokalnim prebivalstvom, obenem pa se predstaviti širši evropski javnosti. »Na filmskem področju so učinki GO!2025 vidni že danes,« je ugotavljal programski vodja GO! 2025 Stojan Pelko.

Dva širša projekta

»S svojo skoraj 50-letno tradicijo predanosti sedmi umetnosti se podajamo v leto 2025 z dvema projektoma kot del uradnega programa EPK GO! 2025,« so poudarili predstavniki Kinoateljeja. Po uvodu Stojana Pelka je koledar dogodkov in vsebine predstavila programska vodja Kinoateljeja Mateja Zorn, za prevajanje pa je poskrbela koordinatorka promocije in izvršna producentka Mateja Sulič. Prvi projekt nosi naslov Kinovozlišče in zaobjema več vsebin: Cikel slovenskega filma v Italiji, čezmejni filmski festival Poklon viziji, Kinomagnet, potujoči Kino Soča-Isonzo Cinema, Letni kino Silvana Furlana, Mednarodni mladinski filmski tabor v Novi Gorici in TV-oddajo Kontrasti. Drugi projekt pa je retrospektiva čezmejnega programa slovenskih in italijanskih filmov, ki bo potovala po raznih evropskih mestih: Vzhod / Zahod – Border Cinema. »Želimo, da bi z delovanjem približali avtorski film najširši publiki, da bo kvalitetna filmska izkušnja dostopna vsem,« je še dejala Mateja Zorn in pristavila: »Naša želja je, da te vsebine živijo tudi po zaključku Evropske prestolnice kulture, da prinesemo s filmsko kulturo trajno vsebino v širši čezmejni prostor.« Pester program se bo pričel s Ciklom slovenskega filma v Italiji. Le-ta je bil že od nekdaj pomembna pobuda Kinoateljeja v skoraj preroški smeri približevanju slovenskega filma strokovni in širši javnosti v Italiji. Na vsak drugi četrtek v mesecu bodo predvajali skrbno izbrana slovenska dela, opremljena z italijanskimi podnapisi. Prvi filmski večer letošnjega cikla bo na sporedu danes ob 20. uri v Hiši filma v Gorici, kjer bo na ogled komedija To je rop! režiserja Gregorja Andolška. Prisotni bodo tudi režiser in del filmske ekipe, ki bodo navzočim poročali o tem, kako je film nastal. Februarja bodo predvajali film Jurija Medena in Matevža Jermana Ali je bilo kaj avantgardnega?, marca Cent’anni režiserke Maje Doroteje Prelog, aprila pa Nekoč v Posočju Eme Kugler.

Prostora bo tudi za mlade

»Kako mlade navdušiti za film? Kako jim ponuditi kvalitetno filmsko izkušnjo? To počnemo znotraj programa Kinomagnet,« je razložila Mateja Zorn. V petek, 14. februarja, bo v sodelovanju s SNG-jem Nova Gorica v sklopu otvoritvenega tedna EPK potekal dogodek Kino je naš magnet!, na katerem se bosta prepletali slovenščina in italijanščina in bodo učenkam in učencem osnovnih šol iz Nove Gorice in Gorice ponudili filmsko doživetje. Teden pred tem pa bodo dijakinje in dijaki Gimnazije Nova Gorica imeli možnost ogleda filma Orkester in pogovora z režiserjem in scenaristom Matevžem Luzarjem. Nadaljevala se bo tudi oddaja Kontrasti. V sodelovanju z Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici pa bodo v sklopu projekta Go! Studio na voljo mojstrski tečaji za krepitev filmskega izobraževanja in produkcije za mlade, kjer bosta gosta tudi režiser Alessandro Comodin in filmska teoretičarka Alma Mileto. Letos bodo spet priredili potujoči Kino Soča-Isonzo Cinema oz. niz filmskih projekcij na slikovitih lokacijah vzdolž meje. Kinoatelje je tudi član skupnosti na Raštelu v Gorici, kjer bo v okviru projekta BorGO Cinema potekalo več filmskih sprehodov. Prvi bo 3. februarja in bo posvečen goriški igralki Nori Gregor. Ob zaključku konference pa je bil premierno na ogled še promocijski napovedni film projekta Vzhod / Zahod - Meja skozi film in zgodovino. Gre za retrospektivo programa filmov slovenskih in italijanskih avtorjev od leta 1945 dalje. Mateja Zorn je na koncu še napovedala, da bo vedno v prostorih BorGO Cinema v Raštelu 24. januarja potekala predstavitev publikacije Naš vsakdanji kino. Več informacij je na voljo na prenovljeni spletni strani Kinoateljeja.