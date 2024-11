Knjige kot sredstvo proti propadanju družbe

Goriška Mohorjeva družba je tudi letos poskrbela za bogato knjižno bero - izdala je tri knjige, Koledar 2025 in še stenski koledar. Zbirko za leto 2025 so v ponedeljek predstavili v prostorih galerije Ars na goriškem Travniku, kjer je navzoče uvodoma pozdravil urednik koledarja Marko Tavčar, o samem pomenu Mohorjevih knjig pa je spregovoril predsednik založbe, msgr. Renato Podbersič. Kot je dejal, je v svojem že stoletnem delovanju GMD vedno izdajala knjige, ki so krepile zavest primorskih Slovencev in jih oplajale s strokovnimi in poučnimi vsebinami. Podčrtal je še, da je v prvi izdaji, že v času vzpona fašizma, koledar GMD dosegel naklado kar 13.000 izvodov. Svoj nagovor je Podbersič zaključil z mislijo, da imamo Slovenci radi knjige, saj so pravi protistrup, sredstvo proti propadanju družbe.

Marko Tavčar je predstavil koledar, ki ga je uredil z Marijo Češčut. Gre za publikacijo, ki se s svojo vsebino dotika različnih tem ter obravnava dogodke in zanimivosti na krajevni in širši ravni - od nabožnih do EPK 2025, umetne inteligence in izobraževanja. Članke številnih piscev so uredniki koledarja razvrstili po tematskih sklopih, med katerimi najdemo daljši prispevek o slikarju Tonetu Kralju, fotografije sta prispevala Štefan Čavdek in Jernej Močnik. Na koncu lepo zasnovanega koledarja je zabeležena tudi bibliografija izdanih slovenskih publikacij v zamejstvu v letošnjem letu, ki so jo pripravile knjižničarke NŠK. Sledile so predstavitve ostalih treh knjig. Najprej je bila na vrsti pravljica Miška Piška, ki jo je napisala mlada avtorica Ana Bregar Berglez, v tehniki akvarela pa ilustrirala Kristina Pahor. Avtorica - mama treh otrok - je povedala, da je že kot deklica sanjarila o pravljičnih likih, kot odrasla pa te sanje ter nove ideje, ki se ji porajajo tudi med vsakodnevnimi opravili, pridno spravlja na papir.