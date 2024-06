Kolesarje vabijo v »Bike-in« kino

V petek, 14. junija, v Krminu in od 15. do 22. junija v Gradežu se bomo lahko v kino peljali kar s kolesom. Zaživel bo namreč drugi festival Cinebike, v sklopu katerega prirejajo projekcije devetih celovečercev oziroma dokumentarcev in 14 kratkih filmov (vse bodo predvajali ob 21. uri), pa tudi kolesarske ture, srečanja z režiserji, koncerte in degustacije. V Krminu bo kino »Bike-in« na Trgu 14. maja (v primeru dežja v palači Locatelli), v Gradežu pa bodo veliko platno in sedeže postavili v parku vrtnic (in v primeru dežja v hotelu Astoria).

»Poleg kolesa in filma sta letošnji tematiki festivala meja in trajnostna mobilnost,« je na predstavitvi filmskega niza v goriškem GO! Centru povedala kustosinja festivala Cinebike Silvia Moras.

V Krminu bodo predvajali film Tanta strada, ki prikazuje pot, ki jo je opravilo devet kolesarjev v Emiliji - Romanji tako z navadnim kot z ročnim kolesom, ture pa so se udeležile tudi invalidne osebe in pot opravile na svoj način. V Gradežu bo prvi na ogled film La linea di confine. Gre za zgodbo Omarja Di Feliceja, ki je v manj kot petih dneh prekolesaril 1600 kilometrov od Trsta čez slovensko, avstrijsko, švicarsko in francosko mejo. Brezplačne projekcije bodo opremljene s podnapisi v slovenščini, italijanščini in angleščini. Degustacije in drugi dogodki bodo v Ogleju, Koprivnem, Medeji in Števerjanu.