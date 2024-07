»Lep, krasen in čudovit« večer v znamenju glasbe

Lepo, krasno, čudovito. Teh besed bi se morali naučiti nepoznavalci slovenskega jezika, ki se udeležijo prireditev, kot je bil sobotni koncert Pihalnega orkestra Kras v Doberdobu. To sta med prijetnim, humorja polnim klepetom povedala povezovalca večera Luisa Gergolet in Dario Bertinazzi, ki sta se na prireditveno prizorišče pripeljala na ... vespi. Igrala sta vlogi zakoncev, ki si povesta, očitata in ugotavljata marsikaj, tudi to, da mnogi, ki se v Doberdob priselijo iz Laškega, tudi po dvajsetih in več letih ne uspejo izreči navadnega »dober dan«, kaj šele povedati nekaj stavkov v slovenščini.

Zaradi italijanskih gostov jezika je njuno »modrovanje« potekalo v dvojezični obliki. Publiki, ki je napolnila občinski park, sta tudi obrazložila, zakaj so večeru ob glasbi dali naslov Čelentanke: čelentanke so bile hlače »na zvon«, ki so jih fantje in tudi dekleta nosili v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. S tem so pri godbi Kras želeli zaznamovati obdobje, iz katerega so črpali pesmi za bogat program. Več kot tridesetčlanski orkester je namreč naštudiral ducat skladb, ki so pred pol stoletja razvnemale mladino in ljubitelje lahke glasbe nasploh. Mnogim pesmim iz tistega časa radi prisluhnemo še danes, saj so postale nesmrtne. Maestro Patrick Quaggiato je s posrečenimi priredbami znal prilagoditi tisti glasbeni žanr lastnostim pihalnega orkestra. Marsikdo namreč misli, da je pihalni orkester primeren le za izvajanje koračnic, orkester Kras pa je dokazal, da lahko poseže na katerokoli glasbeno področje.