Letos bo tudi glasba v živo

Letos bodo lahko obiskovalci Okusov ob meji - v Gorici jih med 26. in 29. septembrom pričakujejo okoli 600 tisoč - razvajali svoje okušalne brbončice z jedmi iz 45 držav, ki jih bodo ponujali na 350 stojnicah razporejenih po mestu. Nemalo preglavic so organizatorjem letošnje, že 19. ulične kulinarične prireditve, povzročila številna gradbišča, s katerimi se mestno središče pripravlja na Evropsko prestolnico kulture. »Čeprav je na razpolago manj prostora, nam je uspelo ohraniti enako število stojnic kot v prejšnjih letih,« je povedal goriški občinski odbornik za velike dogodke Luca Cagliari in dodal, da je zanimanje za sodelovanje na Okusih ob meji veliko. »Prijavilo se je veliko število gostincev. Mnogi so še vedno na čakalnem seznamu v upanju, da se kdo drugi mestu odpove,« je povedal Cagliari.

Zemljevid vasi

Glede na to, da nekdanja tržnica na debelo, park za mestno hišo in Ljudski vrt niso na voljo, ker jih obnavljajo, se bodo nekatere tradicionalne lokacije štirinajstih vasi premaknile. Pojdimo po vrsti: Ameriška vas bo letos ponujala svoje dobrote v ulicah Cadorna in Boccaccio, Francoska vas se bo premaknila iz Ljudskega vrta na Korzo Verdi. Battistijev trg in Petrarcova ulica bosta sedež Avstrijske vasi, kjer bo posebno mesto posvečeno pobratenima mestoma - Lienzu in Celovcu. Ulici Crispi in Marconi bosta tudi letos Vas društev, kjer bodo pod okriljem Zveze slovenske katoliške prosvete v sklopu Slovenske vasi svoje dobrote ponujala razna lokalna slovenska društva. Ulici Roma in De Gasperi bosta gostili stojnice iz Slovenije in Balkana, v Ulici Roma ob Travniku bo tudi Srednjeevropska vas, tu bo izstopalo pobrateno madžarsko mesto Jageršek (Zalaegerszeg). Na Travniku bodo na obiskovalce čakaleVzhodna vas, Severnoevropska vas in Vas truckfood - stojnic/tovornjakov. Le-ti, ki so po Cagliarijevih besedah vzbudili veliko zanimanje, bodo razporejeni po različnih lokacijah po mestu. Španska vas bo kakor ponavadi stala pred goriško mestno hišo, dobrotam z italijanskega polotoka pa bo posvečen ves Korzo Italia, Izjema bo FJK, saj se bo njena vas razprostirala po Korzu Verdi in Ulici Oberdan. »Veliko povpraševanje je bilo v preteklih letih po sladicah, zato se bo pešcona na Verdijevem korzu prelevila v Vas sladkih okusov,«je razložil Luca Cagliari.

Kulinarika in kultura

»Na Trg Sv. Antona se bo letos vrnil Salon okusov, prizorišče, ki bo poleg uradnega odprtja dogodka gostilo tudi razna srečanja, predavanja in ugledne goste. O tem pa bomo podrobneje spregovorili na naslednji tiskovni konferenci,« je dejal Cagliari in dodal, da gre za prostor, ki krepi kulturno vrednost dogodka, saj skozi hrano in vino predstavlja tradicije in kulture različnih narodov sveta. »Okusi ob meji namreč niso le velika tržnica z dobro hrano,« je poudaril župan Rodolfo Ziberna.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.