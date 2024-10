Mandat stopa v živo z vrsto težav in izzivov

Po junijskih volitvah stopa v živo mandat novega doberdobskega župana Petra Ferfoglie. Doslej je njegova uprava že sprejela vrsto odločitev in sklepov, nekateri izmed njih so bili prejšnji teden predmet svetniških vprašanj, ki jih je v imenu Občinske enotnosti vložil nekdanji prvi občan Fabio Vizintin.

Zasedanje občinskega sveta, na katerem so bila vložena svetniška vprašanja, se je začelo s predstavitvijo političnih usmeritev za obdobje 2024-2029. Župan je med drugim poudaril, da nameravajo izvesti vrsto infrastrukturnih del glede na sredstva, ki jih bodo pridobili na deželnih razpisih. Kot najpomembnejša projekta je omenil izgradnjo nove osnovne šole, za kar so že sprožili ustrezni postopek, in prenovo poslopja nekdanjega občinskega vročnika, kjer bi radi uredili prostore za pošto in godbo na pihala.

Med razpravo je Fabio Vizintin ugotavljal, da se načrt mandata in volilni program župana Ferfoglie oz. liste Zaživimo občino in Slovenske skupnosti razlikujeta v raznih točkah. »V načrtu mandata ni več kanalizacije, kolesarske steze v Dolu, centrov za druženje ... Ni več niti novih pločnikov, temveč je omenjeno edino njihovo vzdrževanje. V štirih mesecih so očitno razumeli, da vse, kar so obljubili pred volitvami, ni izvedljivo,« je bil kritičen Fabio Vizintin. »Poglavitno je, da smo že med kampanjo rekli, da bomo prilagodili naš program temu, kar bomo dobili na občini, in potrebam občanov,« je odvrnil Ferfoglia, ki opozarja, da se lahko načrt mandata kakorkoli dopolni do konca leta in da so glede kanalizacije že sprožili prve pogovore z družbo Irisacqua.

Koliko bo trajalo načrtovanje?

Fabio Vizintin se je med zasedanjem odzval tudi na napovedi občinske uprave glede gradnje nove osnovne šole Prežihovega Voranca. Po njegovih besedah je precej optimistična napoved občinske uprave, da bo načrtovanje trajalo samo eno leto. Župan je tudi sam izpostavil, da so pričakovanja o enoletnem trajanju načrtovanja optimistična, po drugi strani je opozoril, da so mu časovni rok posredovali v tehničnem uradu. Župan je kakorkoli mnenja, da bo v primeru zamud ključnega pomena, da končni cilj - izgradnja šole najkrajšem možnem času - ne bo ogrožen. Ferfoglia je sicer pojasnil, da glede nove šole občina še nima predhodnega načrta, temveč le idejno zasnovo.

Za gradnjo nove šole in za porušenje sedanjega poslopja potrebujejo 5,8 milijona evrov. Doberdobska občina bo za sredstva zaprosila Deželo Furlanijo - Julijsko krajino v okviru postopka usklajevanja, sicer je prošnjo za pridobitev finančnega prispevka odposlala sredi septembra. Prošnji so med drugim priložili priporočilo ravnateljice Večstopenjske šole Doberdob Sonje Klanjšček, ki poudarja, da sedanje šolsko poslopje ni več ustrezno, in zato poziva k prenovi stavbe oz. h gradnji nove. Na doberdobski občini so se kot znano odločili za gradnjo nove šole, sicer bodo januarja izvedeli, ali je bila na Deželi FJK njihova prošnja sprejeta.

Razpis najustreznejša rešitev

Med zasedanjem občinskega sveta je bil govor tudi o kadrovskih spremembah na občini. Z današnjim dnem zapuščata Doberdob in odhajata v Devin-Nabrežino dve uslužbenki tehničnega urada, ki sicer bosta do 31. januarja 2025 še naprej delali na doberdobski občini vsaka po devet ur tedensko. V Doberdob danes po drugi strani prihaja nov geometer, in sicer iz Červinjana. Vizintin opozarja, da novi uslužbenec ne obvlada slovenščine, Ferfoglia je v dogovoru na njegovo svetniško vprašanje poudaril, da »čeprav ne govori slovensko, je novi uslužbenec izrazil željo, da se jezika nauči«. Poleg tega je župan pojasnil, da bo občina še naprej iskala trajno rešitev za zagotavljanje nemotenega delovanja tehničnega urada. »Občina bo lahko pripravila razpis, črpala kadre z drugih občinskih lestvic ali pa uveljavila člen št. 110 Enotnega besedila o lokalnih upravah za zapolnitev prostih delovnih mest z izjemno pogodbo za določen čas,« je razložil župan, ki sicer meni, da bi bila še najboljša možnost priprava razpisa, saj bi predstavljal ustreznejšo rešitev od črpanja z lestvice repenske občine, ker imajo v Doberdobu specifične potrebe. V kratkem bo sicer prišlo še do ene kadrovske spremembe, saj bo sredi novembra Doberdob zapustil občinski tajnik.