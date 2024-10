Med nagrajenimi tudi zgodba o Ljubki Šorli

Marina Bressan je letošnja dobitnica priznanja Gorizia città per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, ki jo je goriški klub Unesco ustanovil v spomin na preminulo Maddaleno Malni Pascoletti. Prejšnji petek so v dvorani cerkve sv. Ignacija ob omenjeni profesorici, germanistki in avtorici več knjig nagradili tudi udeležence literarnega in umetniškega natečaja Gorizia, raccontami una storia, ki ga je klub razpisal v prejšnjih mesecih. Med nagrajenimi izdelki je bila zgodba Vere Tuta Ban Mia zia Ljubka Šorli (Moja teta Ljubka Šorli).

Nagrajevanja so se udeležili predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin ter Patrizia Artico in Fabrizio Oreti, odbornika za EPK 2025 in kulturo Občine Gorica. Predsednik kluba Unesco Adriano Chinni, ki je vodil večer, je predstavil sodelujoče, avtorji literarnih prispevkov pa so svoje delo tudi prebrali. Organizatorji so prejeli kar nekaj prispevkov, tudi od dijakov drugostopenjskih srednjih šol, ki so prispevali filmski zapis o Gorici, ter več pesmi in likovne izdelke. Prvo nagrado si je prislužil Matteo Martellos s pesmijo Terra di confine, posebne omembe pa je bila deležna zgodba Vere Tute Ban. V zbrani tišini so udeleženci poslušali, kako je izgledala Gorica, ko še ni bilo državne meje, pa tudi kako so po aneksiji Gorice k Italiji iz političnih razlogov preganjali ljudi in kako se je morala Ljubka Šorli vedno znova postavljati na noge. Pa tudi to so slišali, kako pesem odrešuje in pomaga živeti človeka vredno življenje.