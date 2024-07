Merili bodo učinek Evropske prestolnice kulture

Kako naziv Evropska prestolnica kulture vpliva na čezmejno območje in kakšne so kulturne navade ter udeležba krajevnih prebivalcev v čezmejnih kulturnih dejavnostih med Italijo in Slovenijo? Odgovore na ta vprašanja iščejo z vprašalnikom o čezmejni kulturni ponudbi Gorice in Nove Gorice, ki je na voljo na spletni platformi go2025.eu v razdelku »O nas«. Raziskavo po naročilu EZTS GO in Javnega zavoda GO! 2025 izvaja Inštitut za mednarodno sociologijo iz Gorice (ISIG), k anketi pa vabijo vse prebivalce čezmejnega območja. Naj še navedemo, da dejavnost zbiranja informacij zahteva Evropska komisija za spremljanje učinka Evropske prestolnice kulture na referenčnem območju.

Vprašalnik sestavljajo kratka in preprosta vprašanja, izpolniti ga v mogoče v nekaj minutah. Sodelovanje v anketi je prosto, odprto vsem in anonimno. »S sodelovanjem v vprašalniku boste pripomogli k izboljšanju kakovosti in dostopnosti čezmejnih kulturnih dejavnosti, spodbujanju kulturnega turizma in lokalnega razvoja, oblikovanju skupnega koledarja kulturnih dogodkov, ki bo bolje ustrezal potrebam in pričakovanjem skupnosti, ter merjenju učinka projekta GO! 2025 v čezmejnem prostoru,« so zapisali organizatorji in navedli, da bo vprašalnik mogoče izpolniti do 31. avgusta, rezultate bodo objavili jeseni.