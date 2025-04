Čezmejna etapa Gira tudi z veličastnim glasbenim zaključkom

»Tistega dne nas bo gledal ves svet. Giro d’Italia spremlja 700 milijonov ljudi, s terena o njem poroča preko tisoč novinarjev, v živo ga oddajajo televizije 40 držav. Gre za izredno pomembno in neponovljivo izložbo, reklamo svetovnih razsežnosti, nanjo moramo biti pripravljeni,« pravi Paolo Urbani, predsednik odbora etape Gira d’Italia v Furlaniji - Julijski krajini, ki se je danes v Novi Gorici udeležil novinarske konference o 14. etapi kolesarske dirke, ki bo v soboto, 24. maja, obiskala Gorici in Brda ter turkizno barvo projekta GO! 2025 spojila z rožnato.

Na dirki bodo med drugimi tekmovali tudi slovenski kolesarski asi Primož Roglič, Jan Tratnik in Matevž Govekar, ki je svojo kariero začel ravno pri novogoriškem klubu MebloJOGI Pro-Concrete in se mu zato s to posebno etapo, kot je povedal na današnjem srečanju z novinarji, »uresničujejo sanje«.

Ob sami dirki, ki jo bo ob progi na obeh straneh meje prav gotovo spremljalo veliko športnih navdušencev in radovednežev, bo izreden tudi spremni program. Goriški občinski odbornik Giulio Daidone je spomnil, da bo Gorici preletela akrobatska letalska eskadrilja Frecce tricolori, direktor novogoriške občinske uprave Aleš Markočič pa je razkril, da pripravljajo pred novogoriško mestno hišo »veličasten glasbeni zaključek«. Imena benda uradno še ni mogel razodeti, povedal pa je, da gre za znano glasbeno skupino iz Italije, ki jo vsi poznajo in je zelo »barvita«, iz česar bi lahko sklepali, da bodo v Novi Gorici nastopili The Kolors.

Start 14. etape Gira bo v Trevisu. Po 130 kilometrih bo roza karavana šla skozi Krmin, 10 kilometrov kasneje pa bo prečkala mejo pri Plešivem. Kolesarji se bodo podali po Brdih skozi Dobrovo, Šmartno, Gonjače, Kojsko, Hum in Števerjan. Kot je povedal tehnični vodja slovenskega dela etape Rok Lozej, bosta pred ciljem na vrsti dva mestna kroga po Gorici in Novi Gorici, zaključni sprint bo na Kolodvorski poti. Cilj bo v bližini Trga Evrope / Transalpina, kjer bo tudi nagrajevanje.