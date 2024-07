Mestre bodo povezali z EPK 2025

V Evropski prestolnici kulture pričakujejo v prihodnjem letu 3 milijone ljudi, veliko obiskovalcev se bo pripeljalo z vlakom, zato se je treba tudi na železniški postaji ustrezno pripraviti. Tu bodo namestili informacijske table, v teku so tudi obnovitvena dela v podhodu in na ploščadi pred vhodom na železniško postajo, na prvem peronu pa je včeraj prvič ustavil vlak GO! 2025 z napisom in barvami Evropske prestolnice kulture, ki je včeraj tudi štartal na pot po Deželi FJK.

Promocijski vlak, s katerim bi v prihodnjem letu želeli povezati Gorico in Novo Gorico, so včeraj predstavili generalni direktor družbe Trenitalia Luigi Corradi, Caterina Belletti iz vodstva iste družbe, goriški župan Rodolfo Ziberna in novogoriški podžupan Tomaž Horvat ter deželna odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante. Vlak in vagone pa si je ogledalo zelo veliko predstavnikov različnih institucij, med katerimi so bili predstavniki goriške občinske uprave, Dežele Furlanije - Julijske krajine in družbe Trenitalia. Med njimi je bil tudi goriški prefekt Raffaele Ricciardi.

Relacijo bi uvedli po desetletjih

»Minila so desetletja, odkar je vlak zadnjič prečkal mejo med Gorico in Novo Gorico. Danes beležimo izvrsten rezultat, za katerega pohvala gre predvsem Deželi,« je dejal goriški župan Rodolfo Ziberna. »Gre za dodatni kamenček v mozaiku vsega, kar se v prihodnjem letu obeta na goriškem ozemlju,« je pristavil podžupan novogoriške občine Tomaž Horvat in spomnil, da so v Novi Gorici že pred časom predstavili vlak Evropske prestolnice kulture.