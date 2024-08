Mladi motorist hudo poškodovan

Danes, 27. avgusta, je okrog 13.30 prišlo do hude prometne nesreče nedaleč od Devetakov v Dolu, in sicer na križišču med državno cesto št. 55 in deželno cesto št. 518, ki vodi proti nekdanjemu mejnemu prehodu pri Lokvici. Hudo poškodoval se je mladi motorist, ki so ga s helikopterjem prepeljali na zdravljenje v tržaško bolnišnico z rdečo triažno kodo. Poleg motorja je bil v nesrečo vpleten še avtomobil, ki ga je upravljala slovenska državljanka, stara okrog sedemdeset let. Okoliščine nesreče preiskujejo karabinjerji iz Tržiča.

Zaradi nesreče so zaprli državno cesto št. 55.