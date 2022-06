Mladi so se spomnili na odpor

V torek je potekalo v Kulturnem domu dvojezično nagrajevanje natečaja, ki ga je pred nekaj meseci razpisala mestna sekcija združenja ANPI-VZPI. Natečaj so prireditelji imenovali Ricordare la Resistenza – Spomnimo se na Odpor. Podporniki z denarnimi nagradami po 100, 150 in 250 evrov so bili Transmedia, Sklad Dorče Sardoč, Združenje Agorè, Gostilna Vid Primožič, Pokrajinski odbor ANPI-VZPI, SKGZ, Kulturni dom, Goriški muzej, Zadruga COOP 3.0. Pokrovitelj je bila Dežela FJK. Udeleženke in udeleženci v starostnem pasu od 18 do 35 let so z različnimi pristopi priklicali v spomin osvobodilno borbo na Goriškem in posredovali sedanje občutke povezane s tisim obdobjem.Pripravljalni odbor so sestavljali Anna Di Gianantonio, Majda Bratina, Patrizia Bottegaro, Ivo Mauri, Sergio Pratali Maffei in Aldo Rupel. Že na začetku leta so objavili informacijsko brošuro z desetinami podatkov o krajih in dogodkih pomembnih za obmejno ozemlje, iz katere so udeleženci črpali iztočnice za prispevke v petih razpisnih razredih: arhitektura in kiparstvo, vizualne umetnosti, filmske umetnosti, literarni zapisi in strip. Prispevke je ocenjevalo pet različnih in dvojezičnih komisij sestavljenih iz treh izvedencev za posamezna področja.Na nagrajevanju, ki se ga je udeležilo več kot štirideset natečajnikov in drugih obiskovalcev, je prisotne nagovorila predsednica mestne sekcije partizanskega združenja Anna Di Gianantonio. Izrazila je zadovoljstvo nad uspešnostjo natečaja, ki sicer ni uspel prodreti na novogoriško področje, ker je celoten postopek zašel v časovne škarje. Tudi v Gorici ni druga polovica šolskega leta bila najprimernejša za vključevanje in udeležbo, ker so dijaki višjih letnikov in univerzitetni študetje obremenjeni z že sprejetimi obveznostmi ne le strogo študijskega značaja. V skrčeni obliki je obnovila dogajanja med obema svetovnima vojnama, fašistično raznarodovanje in ustrahovanje, nacistično nadutost in hkrati odziv slovenskih ter italijanskih protifašistov, ki so s podtalno dejavnostjo in oboroženim uporom ponovno pridobili svobodo in demokracijo vključno z republiško ustavo. Opisala je tudi dejavnsot združenja, ki ohranja spomin na vrednote upora in se tudi dejavno vključuje v družbeno dogajanje ter predstavlja trdno oporo, usmerjeno proti zgodovinskemu revizionizmu.Prireditev je počastil s svojo prisotnostjo in govorom pokrajinski predsednik ANPI-VZPI Ennio Pironi. V imenu podpornikov so za mikrofonom svojo zavzetost za pobudo potrdili Igor Komel, Marino Marsič, Boris Peric, Mauro Grion, Roberta Riva in Aldo Rupel. Z minuto tihe zbranosti so se vsi poklonili dan prej umrlemu častnemu predsedniku vsedržavnega združenja ANPI-VZPI Carlu Smuraglii.Vsak razpisni razred je imel svojo ocenjevalno komisijo.

Za razred Arhitektura in kiparstvo so izdelke ocenjevali Diego Kuzmin, Aleksandra Torbica in Eva Sušnik, za razred Vizualne umetnosti (fotografija, slikarstvo, digitalni izdelki) pa Luca Chinaglia, Marco Faganel in Oriana Velikonja. Za filmsko umetnost so bili pristojni Ivan Gergolet, Matteo Oleotto in Mateja Zorn, za literarne izdelke pa Roberto Dobran, Patrizia Dughero in Miha Kosovel. Komisijo, ki je ocenjevala stripe, so sestavljali Simone Cuva, Raul Pantaleo in Anton Spazzapan Vončina.

V nadaljevanju objavljamo seznam udeležencev in zmagovalcev letošnjega natečaja:

Razred Arihetktura in kiparstvo – 1. mesto: Gabriela Blanco Begolo, Sirine Abdellaoui, Luca Contessi, Francesca Giglione, Federico Pagani, Licia Ines Coda, Angela Montagner; 2. mesto: Bogdan Scutar.

Razred Vizualne umetnosti - 1. mesto: Sara Cingolani v sodelovanju z Alessio Lenhardt; 2. mesto: Desiree Schembri; 3. mesto: Somogyi Fruzsina, Giovanni Montena, Sara Di Maria.

Razred Filmske umetnosti – 1. mesto: Costanza Bigot, Samuele Conighi, Giada Moschion, Lucrezia Lesa; 2. mesto: Rada Vižintin.Razred Literarni zapisi – 1. mesto: Demetra Picco; 2. mesto: Gabriele Brumat; 3. mesto: Elia Gomišček; Giulio De Paolis, Ivana Jug, Simon Simčič, Somogyi Fruzsina.

Razred Strip – 1. mesto Jurij Klanjšček, Giulia Sartori, Lana Beltram, Alissia Birri, Nicole Zavadlav, Anastasia Di Pasquale, Benedetta Franzot (Licej Trubar); 2. mesto: Sara Cingolani.