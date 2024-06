Na Domovem turnirju letos rekordnih 28 ekip

Poletni košarkarski turnir Street Basket Dom 2k24 (3 proti 3), ki ga na zunanjem igrišču v Pevmi prireja AŠZ Dom v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji, združenjem Krajevna skupnost Pevma Štmaver Oslavje, Kulturnim domom in s pokroviteljstvom Občine Gorica, bo v soboto, 22., in v nedeljo, 23. junija.

Turnir v ulični košarki, na katerem bo nastopilo rekordnih 28 ekip, tako da organizatorji ne sprejemajo več vpisnin, se bo začel v soboto, 22. junija, od 16. ure dalje, košarkarji in košarkarice pa se bodo zbrali že ob 15. uri. Enak urnik velja tudi za nedeljo. Košarkarske tekme bo spremljala glasba, ki jo bosta predvajala DJ Zappa in DJ Aleksija. Založene stojnice pa bodo primerno zatočišče za lačne in žejne s pleskavicami, čevapčiči, krompirčkom in najrazličnejšimi pijačami. Več informacij je na voljo na Facebook strani dogodka Street Basket Dom2k24.