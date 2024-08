Naj bo vodnjak simbol druženja

Želijo si, da bi večkrat slišali stavek »Se dobimo p’r p’ču!« in da bi prenovljeni vodnjak (p’č) pri Rejevih na Križišču postal spet kraj srečevanja in druženja, kakor je bilo nekoč. Vodnjaki so bili namreč po celi deželi pomemben vir pitne vode. V Števerjanu so se jih posluževali še do leta 1963, ko je v zgornji del vasi prispel vodovod. Marsikdo izmed prisotnih na torkovem odprtju prenovljenega vodnjaka se še spomni, kako so pili vodo iz njih. Od leta 1982 pa, ko je ministrska odredba določila, da jih je treba dati pod ključ, so tudi v Števerjanu zaprli vse vodnjake.

Vodnjaku pravijo v domači govorici p’č, beseda je verjetno v krajevni govor vstopila potom furlanščine (poç) ali italijanščine (pozzo), njene korenine pa je treba iskati v latinskem jeziku (puteus). Skupno jih šteje Števerjan kar štirideset: enajst jih je v občinski lasti, devetindvajset pa je zasebnih. Razpršeni so po celi vasi in so nekoč pomenili ne le kraj za oskrbo vode, temveč tudi kraj združevanja in srečanja. Da bi predstavljala mesta ob vodnjaku spet priložnost za druženje, si prizadeva tudi Občina Števerjan, ki si želi v sklopu projekta za vrednotenje in olepšanje vaških jeder postopoma prenoviti vse vodnjake v občinski lasti. V začetku meseca junija so v t. i. Gabrskem koncu v Oslavski ulici že obnovili in blagoslovili prvi vodnjak. V torek pa je napočil trenutek za srečanje ob prenovljenem vodnjaku pri Rejevih, t.j. vaško ime družine, ki prebiva v neposredni bližini vodnjaka.