Najboljša je klet mladega vinarja

Kmetija Sosol z Oslavja se po mnenju vinskega vodnika Winemag 2025 lahko pohvali z najboljšo kletjo v severni Italiji.

Na spletni strani Winemag so napisali, da gre za zelo mlado vinarsko podjetje, nastalo leta 2019 na pobudo mladega vinarja Ivana Sosola, ki je želel dvigniti na višjo raven dejavnost, za katero je pred tem skrbel njegov oče Marjan.

V članku, objavljenem na omenjeni spletni strani, tudi piše, da se kmetija Ivana Sosola nahaja na Oslavju, v neposredni bližini priznanih vinarskih podjetij Radikon, Gravner in Primosic, na meji med Italijo in Slovenijo. V članku Ivan Sosol pojasnjuje, da je ljubezen do vinogradništva in vinarstva podedoval tako od očeta kot tudi od strica Franca Sosola, lastnika ravno tako priznane kmetije Il Carpino; poleg tega poudarja, da želi posebno pozornost nameniti avtohtonim sortam, malvaziji, rebuli in tokaju, hkrati napoveduje, da bo s prihodnjim letom proizvajal tudi macerirano rebulo, po kateri je Oslavje v zadnjih časih zelo poznano.

Oče Marjan v članku dodaja, da je bil sam zaposlen v banki, medtem ko se je njegov sin v celoti posvetil vinogradništvu in vinarstvu, pri čemer ga pri njegovi izbiri v celoti podpira.

Na spletni strani so še zapisali, da so na kmetiji Ivana Sosola začetno polnili po 2500 steklenic letno, vendar so zatem proizvodnjo povečali, tako da jih zdaj polnijo že 20.000. Skupno obdelujejo približno deset hektarjev vinogradov; nekaterih so lastniki, druge imajo v najemu.