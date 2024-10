Naložbi v arhitekturno dediščino

V Gorici se s ciljem ohranjanja krajevne arhitekturne dediščine zaključuje obnova dveh izmed starejših mestnih cerkva. Pred koncem leta bodo speljali do konca prenovo cerkve sv. Duha v goriškem grajskem naselju, ravno tako v zaključni fazi so vzdrževalna dela v cerkvi novega sv. Antona v Ulici Del Santo, nedaleč od Križne ulice. Za njuno prenovo sta župnija sv. Hilarija in Tacijana ter župnija sv. Ignacija pridobili 115.725 evrov deželnih sredstev oz. 226.935 evrov iz načrta za okrevanje in odpornost.

Načrta za prenovo cerkva je pripravila arhitektka Anna Ferigutti. »Cerkev sv. Duha je ena izmed najstarejših goriških cerkva. Njena gradnja se je začela leta 1398 po zaslugi bratov Micheleja in Giovannija Rabatta, dela so se zaključila januarja 1414. Goriška občina je cerkev restavrirala leta 1889,« pravi arhitektka Anna Ferigutti in pojasnjuje, da so cerkev sv. Duha med prvo svetovno vojno uporabljali kot skladišče streliva. Streha je bila zatem porušena, sicer cerkev k sreči ni utrpela tako velik škode kot sosednji grad. Leta 1931 so cerkev prenovili, vendar je nato več let niso uporabljali. Leta 1946 so jo ponovno odprli, nakar je leta 1988 doživela nov vzdrževalni poseg. Pred leti je v poslopje skozi streho začela pronicati voda, tako da je bila cerkev spet potrebna obnovitvenih del, ki so stekla februarja letošnjega leta.

Arhitekta Anna Ferigutti pojasnjuje, da so v okviru vzdrževalnih del prenovili streho, prepleskali so notranjost cerkve in restavrirali stenske poslikave, očistili so zunanje zidove, odstranili zaraščajoče rastlinje in prepleskali zunanje stene, kjer so prekrite z ometom. Poseg predvideva tudi restavriranje lesenih kipov in likovnih del, ki jih hranijo v cerkvi. Gradbena dela je izvedlo podjetje Egidio Braidot iz Gorice, restavratorska pa podjetji Francesca Fontana iz Codroipa in Paola Venuti iz Tržiča.

Predviden videonadzor

V okviru vzdrževalnega posega bodo objekt opremili z videonadzornim sistemom in z nekaj multimedijskimi napravami, saj se cerkev sv. Duha nahaja v grajskem naselju v neposredni dni bližini gradu, ki je najbolj obiskana turistična znamenitost v mestu.

Za postavitev videonadzornega sistema bo poskrbelo podjetje DOS iz Tavagnacca, medtem ko bo ekran in nekaj projektorjev za koriščenje multimedijskih vsebin v raznih jezikih namestilo podjetje 4Dodo iz kraja San Giorgio di Nogaro.

Naložba v ohranjanje goriške arhitekturne dediščine je skupno vredna 263.997 evrov, pri čemer si je župnija sv. Hilarija in Tacijana zagotovila 226.935 evrov prispevka iz načrta za okrevanje in odpornost.

Obnovili tudi streho zvonika

Cerkev novega sv. Antona prenavlja župnija sv. Ignacija, ki jo sicer ravno tako kot župnijo sv. Hilarija in Tacijana vodi župnik Nicola Ban. V cerkvi novega sv. Antona v Ulici Del Santo v bližini Križne ulice, kjer je bil leta 1896 zgrajen slovenski Šolski dom, so se dela začela avgusta. V okviru obnove so prenovili streho, zunanje stene so dobile nov omet, obnovili so značilni zvonik z bakreno streho. V notranjosti cerkve so poskrbeli za ureditev talnega ogrevanja, staro kurilno peč na kurilno olje so nadomestili s toplotno črpalko. Vrsto vzdrževalnih del so opravili tudi na notranjih stenah. Osemdeset odstotkov naložbe krijejo z deželnim prispevkom, ki je vreden 115.725 evrov in so ga pridobili na podlagi zakona št. 20 iz leta 1983.

Cerkev novega sv. Antona je bila zgrajena leta 1675, in sicer na mestu, kjer je stala kapelica, posvečena sv. Antonu, ki so jo postavili s sredstvi iz zapuščine grofinje Anne Giulie Sinovig in njenega brata, nekdanjega tržaškega škofa Francesca Massimiliana Vaccana. Po rodbini Vaccano je poimenovana ulica, ki zraven cerkve novega sv. Antona povezuje ulici Del Santo in Favetti.