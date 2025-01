Napotki za uvodna dogodka EPK

Na odprtju Evropske prestolnice Nova Gorica – Gorica (EPK), ki bo v soboto, 8. februarja organizatorji pričakujejo ogromno število obiskovalcev in številne visoke politične goste. Za boljši potek dogodkov zato podajajo nekaj nasvetov glede udeležbe na dveh dogodkih, kjer se pričakuje večje število obiskovalcev.

Na uvodni slovesnosti ob 16. uri na Trgu Evrope bo udeležba zaradi prostorskih omejitev in poostrenega varovanja možna v manjšem obsegu. Organizatorji poudarjajo, da zaradi prostorskih omejitev prizorišča vidljivost na oder tu ne bo najboljša. Za ta namen bodo omogočili prenos v živo na Bevkovem trgu in na Travniku v Gorici. Do zapolnitve mest se lahko za obisk prireditve na Trgu Evrope zainteresirani prijavijo na povezavi . Treba je izbrati promocijo AUTH in navesti kodo GO2025. Ostala prizorišča bodo prosto dostopna brez predhodne prijave.

Pred vstopom na prizorišče osrednjega umetniškega spektakla pred stavbo Mestne občine Nova Gorica, ki bo ob 18. uri, bodo morali vsi obiskovalci opraviti hiter varnostni pregled. Organizatorji zato vse naprošajo, da na prizorišče prispejo vsaj eno uro pred prireditvijo, večje torbe in predmete pa pustijo doma. Prizorišče bodo odprli že ob 16. uri, na stojnicah bo poskrbljeno za hrano in pijačo.

Za morebitne spremembe, parkirišča, prevoze in dostopnost spremljajte spletno stran https://www.go-borderless.eu/splosne-informacije.

Podatki, ki bodo veljali za dogajanje na italijanski strani, še pridejo.