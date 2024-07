Naprava je tretja roka zdravnikov

Leta 2021 so na goriškem oddelku za urologijo nabavili napredno ultrazvočno napravo ESAOTE MyLab 80, s katero so od takrat opravili skoraj 700 biopsij prostate tipa fusion, ki omogočajo natančnejše diagnoze. Po treh letih od nakupa ultrazvoka so na včerajšnji tiskovni konferenci v goriški bolnišnici predstavili novo pridobitev urološkega oddelka, in sicerultrazvok EcoColorDoppler ESAOTEMyLabX75.

Nova ultrazvočna naprava bo delovala v podporo najsodobnejše robotske naprave, t. i. Da Vincija, ki omogoča zelo natančne urološke posege. »Časi so se spremenili,« je dejal vodja urološkega oddelka, dr. Fabio Vianello.»Ko sem sam začel delati kot urolog, so pregledi potekali s tradicionalnimi metodami in z uporabo rok. Oprema, s katero razpolagamo danes, pa je postala tretja roka - ne samo urologov, ampak tudi mnogih drugih zdravnikov,« je razložil. Ultrazvočna naprava omogoča natančnejšo preiskavo notranjih organov (ledvic, mehurja in prostate), ki bi jih sicer drugače težko preiskali.

Razlogov za nakup nove naprave iste znamke je več. Na prvem mestu želijo na tak način na urologiji zagotoviti nemoteno nudenje storitev tudi v primeru okvare ene izmed dveh aparatur, ki se lahko poslužujeta iste endoskopske kamere. Nova naprava je tudi bistveno lažja od prve in omogoča enostavnejše premikanje iz ambulante v operacijsko sobo, kar je pogosto potrebno.

