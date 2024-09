Navdihnila jih je energija

Veliko ljudi se je v soboto popoldne zbralo v razstavni veži Kulturnega centra Lojze Bratuž. Priklicalo jih je odprtje že 26. izvedbe fotorazstave z domiselnim naslovom 6 za ... eno razstavo. Gre za skupinski fotoprikaz petih fotokrožkov iz nekdanje goriške pokrajine in Fotokluba iz Nove Gorice. Svoja dela so razstavili fotografi klubov Castrum iz Gradeža, Circolo fotografico Isontino iz Gorice, Il Torrione iz Romansa, Fotoclub Lucinico iz Ločnika, Skupina75 iz Gorice in kot rečeno Fotoklub Nova Gorica.

Navzoče je nagovorila predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec, ki je opozorila, da avgustovska prireditev predstavlja začetek nove kulturne sezone 2024/2025. Pobudo je pozdravil občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki je izrazil željo, da bi bila ta prireditev vključena v niz pobud, ki bodo naslednje leto z EPK 2025 ponesle v svet kulturni utrip dveh Goric. Še posebej je poudaril, da so podobne pobude za veliko desetletij prehitele uradno odpravo meje in njenih nevšečnosti. Koordinator skupinske razstave Giovanni Viola je opozoril, da so bili goriški fotografi pionirji na področju skupnega sodelovanja in razstavljanja, zlasti še odločitve, da pobude fotografov dobijo status čezmejnosti. Pojasnil je tudi, da je letošnja razstava posvečena temi, ki na različne načine obravnava energijo, in izrazil upanje, da bi se ta prireditev nadaljevala tudi v naslednjih letih ter da bi se tudi mlajše generacije vključile v svet umetnostne fotografije. Na koncu se je zahvalil Kulturnemu centru Lojze Bratuž, ki od vsega začetka gosti to pomenljivo prireditev.

Sončnica s šestimi cvetovi

Posebno zahvalo je izrekel fotoklubu Skupina75, ki vsako razstavo popestri z domiselno instalacijo. Zelo je pohvalil članico našega krožka, Loredano Princic, ki je tudi tokrat pripravila svojevrstno instalacijo v obliki krogle, ki jo krasi šest cvetov sončnice. Že samo ime pove, da sončnica bolj kot drugi cvetovi predstavlja sonce, ki je glavni vir energije, je še povedal Giovanni Viola. Z ogledom razstave odkrijemo, kako so fotografi z obilico fantazije ujeli energijo v neštetih oblikah, od strele pa do električne centrale, od človeške energije pa do energije, ki jo proizvedejo stroji, voda, ali veter. Zanimiv je prikaz fotokluba Skupina75, ki je fotografske posnetke članov obesil na žice stare električne napeljave, ki je vidna z drogovi in nepozabnimi keramičnimi lončki. Razstava bo odprta do konca septembra, ogledi pa so možni ob prireditvah v Kulturnem centru Lojze Bratuž ali pa po predhodni najavi.