Neznanec oskrunil rdečo klop v goriškem Ljudskem vrtu

»Samo idiot brez kulture, izobrazbe in dostojanstva lahko opravičuje femicid,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki ostro obsoja za zdaj še neznanega avtorja žaljivega napisa, ki se je včeraj zvečer pojavil na rdeči klopi pred goriškim Ljudskim vrtom. Klop je posvečena ženskam, ki so bile žrtve nasilja: podlež je s svojim napisom v bistvu izrazil prepričanje, da so le-te same krive, če jih kdo pretepe, posili ali celo ubije. Danes zjutraj so občinski delavci napis odstranili, goriški lokalni policisti pa pregledujejo posnetke varnostne kamere, ki jo je občina namestila v bližini. Župan je pisal tudi goriškemu kvestorju Paolu Gropuzzu in prosil za sodelovanje pri iskanju krivca oz. krivcev. »To je sramota za celotno našo skupnost, kaznivo dejanje, ki ga je lahko spočel le bolan um. Na dan boja proti nasilju nad ženskami je pokazal, kako daleč smo še od cilja,« pravi Ziberna in spomnil, da se je ponoči pri Pordenonu zgodil še en femicid.