»Ni časa za rezanje trakov«

Goriški župan Rodolfo Ziberna podaja obračun opravljenega dela v prvi polovici svojega drugega upravnega mandata, ki se bo zaključil leta 2027. Ob priliki je pripravil dolg seznam infrastrukturnih del, ki so se zaključila oz. so v zaključni fazi. V mesto je bilo po njegovih besedah skupno vloženih 100 milijonov evrov.

Župan, tudi občani in občanke opažajo, da so povsod po mestu na delu gradbeni stroji. Koliko je trenutno sploh gradbišč?

Približno šestdeset. Za štirideset izmed njih je odgovorna neposredno občina. Nedvomno v nekaterih primerih prihaja do zamud, ki so žal fiziološke narave in se jim ni mogoče izogniti. Ni kot kuhanje testenin, za katere vnaprej veš, da so po desetih minutah skuhane... V primeru infrastrukturnih del lahko pride do najrazličnejših težav, ki jih ni mogoče predvideti in jih je treba zatem reševati. Zaradi tega se moram res zahvaliti vsem občinskim uslužbencem za opravljeno delo.