Note v mestu bodo letos čezmejne

Poletni glasbeni niz Note v mestu (Note in città), ki ga prirejajo v Gorici in bližnji okolici, so tokrat poimenovali Note v dveh mestih, saj bodo koncerte v luči čezmejne Evropske prestolnice kulture priredili tako na italijanski kot na slovenski strani meje.

V programu je skupno 12 koncertov, lahko pa se bo vanj vrinil še kak dodaten glasbeni večer, je povedal umetniški vodja festivala Claudio Pio Liviero, ki je včeraj z občinskim odbornikom za kulturo Fabriziom Oretijem predstavil letošnji niz. Med nastopajočimi glasbeniki je poudaril zasedbo klasičnih kitar Gorizia Guitar Orchestra, ki bo med 31. julijem in 2. avgustom nastopila na turneji v Španiji, in čezmejno godbo GoNg. Ta bo nastopila na dvorišču Palače De Grazia, kjer bo več koncertov, v četrtek, 15. avgusta, ob 21. uri.

Niz se je sicer začel že začel, s prvim koncertom so postregli v prvih dneh julija, ko je nastopil kvartet Artemisia Classica, nadaljeval pa se bo jutri, 27. julija, ob 20.30 v cerkvi sv. Vita in Modesta v Dolenjah, kjer bo nastopila Gorizia Guitar Orchestra. Kot rečeno bo 15. avgusta nastopila čezmejna godba, nato bo v torek, 27. avgusta, ob 20.30 v Palači De Grazia na vrsti poseben koncert eksperimentalne glasbe. Septembra bo koledar glasbenih dogodkov še bogatejši, skupno je takrat predvidenih sedem koncertov. V nedeljo, 22. septembra, in v nedeljo, 29. septembra, ob 11. uri bo glasba zazvenela v samostanu Kostanjevica.

Niz prirejata združenja Centro chitarristico Mauro Giuliani in Casa delle arti v sodelovanju z goriško občino, Fundacijo Coronini Cronberg, združenji Amici della Musica in Furclap, združenjem Musica Viva in s pokroviteljstvom Dežele FJK, goriške občine, Fundacije Goriške hranilnice in banke Cassa Rurale FVG. Vsi koncerti so brezplačni.