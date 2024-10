Novi učbeniki za slovenske šole

Narodna in študijska knjižnica in Večstopenjska šola v Gorici prirejata predstavitev novih učbenikov, namenjenih slovenskim šolam v Italiji. Dogodek bo potekal v torek, 8. oktobra, ob 18. uri v konferenčni dvorani Trgovskega doma na Korzu Verdi v Gorici.

Na dogodku bodo sodelovali avtorji učbenikov, ki bodo navzoče seznanili s svojimi deli in s postopkom njihovega nastajanja. Priročnike za matematiko, namenjene nižjim srednjim šolam, bodo predstavili David Croselli, Lara Masten in Petra Kobau, učbenike za zgodovino in zemljepis, ki so namenjeni osnovnim šolam, pa bo predstavila Lučka Križmančič.

Dogodek predstavlja pomemben korak k nadaljnjemu razvoju in podpori slovenskega izobraževanja v Italiji, saj učbeniki odražajo skrb za kakovostno in prilagojeno izobraževalno gradivo v slovenskem jeziku.