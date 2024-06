Novi župan bo računal na pomoč dveh odbornic

Na števerjanski občini je včeraj potekala umestitvena seja, na kateri je zaprisegel novoizvoljeni župan Marjan Drufovka, ki je svetnikom in svetnicam predstavil tudi novi občinski odbornici. Pri vodenju občine mu bosta pomagali odvetnica Martina Valentincic in diplomirana pravnica Donatella Serafino.

Drufovka je znotraj novega tričlanskega odbora že porazdelil resorje. Sam bo med drugim skrbel za proračun, davke, infrastrukturna dela, osebje in socialno politiko. Martina Valentincic je bila imenovana tudi za podžupanjo, sicer bo pristojna za kulturno in stike z društvi, izobraževanje in odnose z družbami v javni lasti.

Martina Valentincic je bila članica občinskega odbora že med prejšnjim mandatom, medtem ko je bila Donatella Serafino vanj vključena prvič, sicer je bila že v prejšnjih petih letih občinska svetnica in je med drugim imela pooblastilo za mladinsko politiko in šport. Novi župan ji je zaupal skrb za proizvodne dejavnosti, čezmejno sodelovanje in evropske projekte. Nadzirala bo tudi izvajanje upravnega programa.