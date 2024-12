Novoletni spust kajakašev bo tokrat čezmejen

Novoletni spust kajakaškega kluba Šilec bo tokrat čezmejen, kot nalašč za leto 2025, med katerim bosta Nova Gorica in Gorica skupaj nosili naziv Evropske prestolnice kulture (kot znano bo otvoritvena slovesnost v soboto, 8. februarja).

Kajakaši - običajno se jih novoletnega spusta udeleži med deset in petnajst - se bodo zbrali pri čolnarni pri Žogici v Solkanu v sredo, 1. januarja, ob 12. uri. Najprej bodo nazdravili novemu letu, zatem bodo stopili v svoja plovila in zaveslali proti kajakaškemu poligonu pod solkanskim kajakaškim centrom. Takoj po prehodu brzic bodo prečkali državno mejo, kjer jih čaka veslanje po dokaj mirnem odseku reke Soče. Pod Štmavrom bodo prečkali še ene brzice, okrog 13. ure bodo dosegli Pevmo, kjer jih bodo pričakali prijatelji in sorodniki.

»Največkrat smo veslali na odseku med goriškim sejemskim razstaviščem in Sovodnjami, sicer smo nekajkrat že startali tudi v Solkanu, nazadnje leta 2018,« pojasnjuje predsednik kajakaškega kluba Šilec Robert Makuc, po katerem je odločitev za start v Solkanu tudi posledica nizkega vodostaja reke Soče, tako da zimski prehod solkanskih brzic ne bo predstavljal prezahtevnega izziva.

Kajakaški klub Šilec novoletni spust prireja v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji.