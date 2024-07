Ob Viatorijevem parku bo zraslo parkirišče

Območje nekdanje drevesnice deželne gozdarske policije med Ulico Ponte del Torrione in Viatorijevim parkom bo postalo javno parkirišče. Dela, so včeraj sporočili z Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki je lastnica zemljišča, se bodo začela med novembrom in decembrom ter se bodo zaključila do prihodnje pomladi.

»Parkirišče bo še ena logistična pridobitev za Evropsko prestolnico kulture in za Gorico, ki je čedalje bolj turistično mesto,« pravi Sebastiano Callari, deželni odbornik za premoženje, ki se je včeraj o tem pogovarjal z goriškim županom Rodolfom Ziberno in Albertom Bergaminom, predsednikom Fundacije Goriške hranilnice.

Ravno vodstvo Fundacije je lani predlagalo, naj se neizkoriščeno drevesnico preuredi v parkirišče, ki bi služilo tako številnim obiskovalcem Viatorijevega vrta kot tudi obiskovalcem Parka ob Soči in Pevmskega parka ter občanom, ki stanujejo v okolici. Načrt, ki ga je Callari včeraj predstavil v goriški mestni hiši, predvideva 117 parkirnih mest za avtomobile in 11 parkirnih mest za avtodome, ki bodo opremljena tudi s priključki. Do Viatorijevega parka bo vodilo stopnišče, ki bo elektrificirano in bo dostop zagotavljalo tudi gibalno oviranim.