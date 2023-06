Obnovili grob avstro-ogrskega admirala

V ponedeljek dopoldne so na goriškem pokopališču z manjšo slovesnostjo odkrili prenovljen grob avstro-ogrskega admirala Hermanna von Spauna, ki je tam pokopan od leta 1919. Ob njem leži tudi njegova pokojna žena Emmy Lobmeyr, ki je umrla petnajst let pred njim. Grob je bil zadnja leta precej zanemarjen in potreben prenove, grozila pa mu je tudi odstranitev, ker je že zdavnaj zapadla občinska koncesija.

Za ohranitev res lepega groba se je zavzelo goriško združenje Prijatelji avstrijskega Črnega križa, ki ga vodi Franco Stacul. To združenje je tudi poskrbelo za zbiranje prostovoljnih prispevkov, s katerimi so lahko obnovili grob in nagrobni kamen.

Slovesnosti so se udeležili predstavniki raznih zgodovinskih združenj in vojaških enot s svojimi prapori, v prvi vrsti bivši italijanski mornarji iz Tržiča. S svojim praporom je bilo prisoten tudi Črni križ z Dunaja ter častna konzulka republike Avstrije v Trstu, Sabina Strolego. Goriško občino je zastopal odbornik Maurizio Negro, ki je pristojen za decentralizacijo, zaščito manjšin in pokopališke storitve, prisoten pa je bil tudi župan sosednje Občine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk.

Po položitvi vencev s častnim vojaškim pozdravom je o admiralu von Spaunu spregovoril predsednik goriškega Črnega križa, Franco Stacul, v imenu Občine Gorica pa je projekt pozdravil odbornik Maurizio Negro. Zahvalne besede je izrekel tudi predstavnik dunajskega Črnega križa, združenja, ki skrbi za grobove padlih avstro-ogrskih vojakov širom po Evropi, nakar je grob blagoslovil bivši župnik iz Ločnika, Walter Milocco, tudi sam član goriškega Črnega križa.

Za to priložnost je bila izdana tudi trijezična brošura (v italijanščini, slovenščini in nemščini), ki opisuje življenje Hermanna von Spauna, ki je dolga leta živel v eni od palač na goriškem Korzu. Brošura je delo goriškega raziskovalca Cristiana Sellerija. Franco Stacul je tudi povedal, da je v pripravi obsežnejše delo, ki bo še bolj podrobno opisalo življenjsko in vojaško pot pokojnega admirala.