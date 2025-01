Od vsega začetka smo čezmejni

Leto 2025 bo zaznamovano s številnimi praznovanji in obletnicami, med njimi je tudi 50-letnica fotokluba Skupina 75. Ustanovni občni zbor je potekal v Sovodnjah 29. januarja 1975, čeprav se je zanimanje za fotografijo kazalo že pred tem. Leta 1973 je mojster fotografije Milenko Pegan na povabilo sovodenjskih ljubiteljev fotografije vodil tečaj fotografije v Sovodnjah. Predavanja so se udeležili fotografi iz vse Goriške, ki so se nato odločili za povezano dejavnost znotraj novega kluba Skupina 75.

»Z ustanovitvijo fotokluba želimo predvsem prispevati k boju slovenske skupnosti za njen obstoj in razvoj z organizirano fotografsko dejavnostjo,« je ob ustanovitvi povedal Joško Prinčič, eden izmed glavnih pobudnikov. Prinčič se spominja, da je bilo zanimanje za fotografijo veliko. Začetno delovanje kluba je bilo usmerjeno v izboljšanje tehničnih spretnosti, vendar pa ni šlo zgolj za umetnost. Fotografska dejavnost je imela tudi dokumentarno naravo, saj je fotoklub sodeloval z različnimi društvi in organiziral razstave, ki so bile pomemben kulturni dogodek.

Prvo obdobje intenzivnega delovanja kluba je trajalo do leta 1980. V tem času so člani uspešno organizirali različne tečaje, natečaje in predavanja. Prav tako so prirejali izlete, sodelovali na številnih razstavah in objavljali svoje fotografije v časnikih ter revijah, zaradi katerih je Skupina 75 kmalu postala prepoznavna ne le v lokalnem okolju, temveč tudi širše. Med najpomembnejše projekte tega obdobja nedvomno spadajo razstave črno-bele fotografije, ki so potekale v Sovodnjah med letoma 1974 in 1978, pa tudi glasilo, ki je predvsem po zaslugi Zdenka Vogriča pričalo o fotografski dejavnosti Skupine 75.

Ponovna oživitev

Kljub temu, da je proti koncu sedemdesetih let dejavnost fotokluba skoraj povsem zamrla, so se v tem obdobju izoblikovali uspešni fotografi, ki so ohranjali ljubezen do fotografije. Dejavnost kluba je tako ponovno oživela v začetku devetdesetih let, ko je predsedstvo prevzel Silvan Pittoli, ki je naziv nosil vse do leta 2023. V tem času se je mednarodno delovanje, ki zaznamuje fotoklub od njegovega začetka, še poglobilo, saj so se povezali z drugimi fotoklubi iz okolice, rodili pa so se tudi projekti, ki so še danes med najpomembnejšimi dejavnostmi fotokluba. Nadaljevali so se tudi tečaji in izobraževanja, klubski večeri ter sodelovanje na različnih razstavah, tako skupinskih kot tudi samostojnih. Mnogi člani so svoje fotografije pošiljali na razstave po Evropi, kjer so bili nagrajeni z različnimi priznanji. Novo poglavje se je odprlo, ko je skupina 75 svoje delovanje prestavila iz Sovodenj v Števerjan. Tam so leta 2009 tudi odprli Galerijo 75, ki deluje še danes.

Nocoj projekcija in razstava

Danes ob 20. uri bo v Kulturnem domu na Bukovju potekala projekcija in razstava nagrajenih ter sprejetih fotografij 55. natečaja Dia Primorska 2024, ki ga je organiziral Foto Klub Nova Gorica. Po dogodku bodo prisotni imeli priložnost, da skupaj nazdravijo, uradno praznovanje pa bo potekalo v prvem tednu oktobra. Svojo obletnico bodo namreč proslavili s zbornikom, v katerem bodo predstavili fotografije svojih članov, namesto tradicionalnega Fotosrečanja pa bo v tem obdobju potekala razstava fotografij iz zbornika.