Odbor za okolje tudi o smradu iz asfaltne baze

Na zasedanju stalne komisije EZTS GO za okolje so obravnavali tudi problem smradu v zvezi z asfaltno bazo v Vrtojbi. Odbor je o tem vprašanju razpravljal zaradi pozivov, ki jih je prejel od goriške sekcije organizacije Legambiente. Glede na to, da EZTS GO nima specifičnih notranjih kompetenc v tem smislu, se je njegov odbor za okolje zavzel za sklic sestanka z okoljskima agencijama Arpa in Arso. Na ta način želijo člani odbora za okolje zbrati dodatne informacije in določiti morebitne smernice za aktivno sodelovanje pri reševanju tovrstnih okoljskih vozlov. Društvo Legambiente bo obveščeno o zaključkih sestanka med člani odbora za okolje ter agencijama Arpa in Arso.