Odličnjak bo študiral matematiko

»Mislil sem, da so zgrešili,» se nam posmeje, ko ga vprašamo o prvih občutkih po objavi ocene. Luka Pahor, 19-letnik iz Podgore, je namreč med odličnjaki, ki so letos zaključili šolanje z najvišjo oceno na znanstvenem liceju Simon Gregorčič v Gorici. Luka rad igra košarko in se je leto po poškodbi kolena spet vrnil na igrišče v vrstah članske ekipe društva Dom. Poleg tega zelo rad posluša glasbo in samostojno igra kitaro.

»Tudi moji starši so morali pogledati dvakrat,» se še šali Luka, za katerega je bila stotica res nepričakovana ocena. »Sem se pripravil in vložil veliko truda, ampak si nisem postavil konkretnega cilja, želel sem zaključiti dobro in sem dal vse od sebe,» pravi. Na koncu se mu je vse to tudi obrestovalo. Kljub temu, da si je pripravil točno določen plan za učenje, ga je pred prvo pisno nalogo zagrabilo malo treme, najbolj pa je bil napet pred ustno preizkušnjo. »Kljub tremi sem bil zelo vesel tistega, kar sem doživljal. Bila je zelo lepa izkušnja in tudi profesorji so bili čudoviti,» pravi o ustnem kolokviju, saj se je vendarle zavedal, da si profesorji ne pričakujejo, da si mojster ali brezhiben. Luka je pri slovenski pisni nalogi izbral naslov o limitarianizmu, pri nalogi iz italijanščine pa je pisal o fiziki in o tem, kako je treba vedno podvomiti v informacije, da se lahko pride do napredka. To mu je omogočilo tudi, da se je dotaknil teme, ki ga zelo zanima, in sicer črnih lukenj.

