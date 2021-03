Odprti so za dialog, na volitvah bodo nastopili s svojo listo

»Na prihodnjih županskih volitvah bomo sodelovali kot občanska lista, nepovezana s tradicionalnimi strankami. Pripravljeni smo na dialog, prisluhnili bomo tistim, ki se bodo želeli srečati z nami,« pravi Daniel Baissero, vodja novoustanovljene goriške politične skupine Guardare oltre (Gledati onkraj), ki je včeraj pobliže predstavila lokalnim medijem svoje cilje in načrte. Po Baisserovih besedah so jih v prejšnjih dneh nekatere politične sile že zaprosile za soočenje, kar je po njegovi oceni pomembno, saj želijo »zgraditi neko skupnost«.

Baissero in somišljeniki so včeraj predstavili tudi načrt, na podlagi katerega bodo skušali vključiti prebivalce Gorice v pripravo programa. »Skupina Guardare oltre je nastala kot kraj komuniciranja, odprt prostor, kjer lahko ljudje prinesejo svoje predloge in izrazijo svoje mnenje. Od nastanka skupine se je že marsikdo obrnil na nas, kar nas zelo veseli,« je povedal Baissero. Ob soočanju z bolj »formalnim« delom mestnega tkiva (ustanovami, združenji itd.) bodo preko vprašalnika prisluhnili tudi »navadnim« ljudem. Posamezniki, ki si bodo tega želeli, bodo lahko aktivno sodelovali tudi pri snovanju načrta. Vprašalnik bodo razdelili po »zbirnih točkah« v posameznih mestnih četrtih, spletna verzija pa je že na voljo.