Oglaševalni zasloni v rokah uličnih umetnikov

Mesto je pred nekaj dnevi obiskal francoski ulični umetnik Clet Abraham. V sklopu projekta »Oltre lo schermo« (Onkraj zaslona), ki ga vodi združenje filmskih avtorjev Anac, je na Trgu Donatori di sangue prispeval umetniški plakat »Cinema« (Kino), ki ponazarja oči gledalcev pred velikim platnom. Pri projektu, ki bo do polovice julija zajel oglaševalne zaslone tudi v Trstu, Vidmu in Pordenonu, sodelujeta še goriška umetnika Kristian Sturi in Enrico Policardo ter slikar iz Firenc Gianluca Braccini. Njegov prispevek je na ogled v Ulici Duca D’Aosta.