Ogroženost goriškega zdravstva poenotila večino in opozicijo

Velika zaskrbljenost zaradi posledic, ki bi jih imela načrtovana ohromitev oddelka za kardiologijo goriške bolnišnice, je poenotila goriški občinski svet. Večina in opozicija sta včeraj za trenutek pozabili na medsebojne razlike in enotno sprejeli glasovalno pobudo, ki nasprotuje selitvi enote za intenzivno kardiološko zdravljenje (Utic) iz goriške v tržiško bolnišnico.

Goriškemu županu Rodolfu Ziberni so svetniki vsi v en glas zaupali nalogo, da odločno posreduje in od Dežele Furlanije - Julijske krajine doseže preklic odločitve, ki bi imela tudi po besedah strokovnjakov zelo negativne posledice za goriško zdravstvo. Dvorana je bila pretesna za vse, ki so želeli v živo slediti razpravi, tako da je morala predsednica občinskega sveta Silvia Paoletti pred začetkom seje stoječo publiko prositi, naj se zaradi spoštovanja varnostnih predpisov umakne v preddverje. Od časa, ko je prišlo do zaprtja goriške porodnišnice, ne pomnimo take velike udeležbe občinstva in zanosa med svetniki.

Uvodoma je spregovoril župan Ziberna. Le-ta je že v prejšnjih dneh osvojil besedilo glasovalne pobude in dokument poslal deželnemu odborniku za zdravstvo Riccardu Riccardiju, generalnemu direktorju zdravstvenega podjetja Asugi Antoniu Poggiani ter županom drugih občin severnega dela nekdanje goriške pokrajine, ki jih zmanjšanje obsega delovanja goriškega kardiološkega oddelka prav tako skrbi.