V Križu trčila osebni avtomobil in avtomobil karabinjerjev

V Križu je prišlo danes okoli 16.30 do prometne nesreče. Trčila sta osebno vozilo ter avtomobil karabinjerjev, v katerem so bili trije pripadniki varnostnih organov. V trku so se poškodovali tako karabinjerji kot voznik in potnik v drugem avtomobilu. Nihče od udeleženih v prometno nesrečo ni v življenjski nevarnosti, le gmotna škoda je velika. Avtomobil karabinjerjev je bil namreč v trku povsem uničen. Na kraju so posredovali gasilci ter tri rešilci službe 118 in en avtomobil z zdravnikom. Po prvih ugotovitvah naj bi osebni avtomobil iz stranske ulice zapeljal na glavno prometnico, pri čemer naj se ne bi ustavil na stopu. V tistem trenutku pa je iz smeri Nabrežine prihajalo vozilo karabinjerjev, trk je bil neizbežen.