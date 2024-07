Park bodo zasedli mladi kolesarji

Te dni potekajo v Pevmskem parku in gozdu obsežna dela v pričakovanju na državno tekmovanje z XC ali cross-country gorskimi kolesi, ki bo na sporedu ta konec tedna. Tekmovanje je namenjeno mladinskim kategorijam, udeležilo se ga bo okrog 600 mladih kolesarjev. Gre že za 20. edicijo pomembnega športnega srečanja, ki ga prireja združenje Unione Ciclisti Caprivesi – MTB Team Gorica.

Prireditelji so ob pomoči služb goriške občine in Dežele FJK v prejšnjih dneh vneto čistili poti in steze, po katerih bo speljana 4.400 metrov dolga tekmovalna proga s 120 metri višinske razlike. Očistili so tudi že dalj časa zapuščeno in zanemarjeno stavbo vrtca, kjer bodo prireditelji dirke imeli organizacijski štab, zdravniško službo in morebitno dopinško kontrolo.

Športna prireditev se bo začela v soboto, 13. julija. Ob 9. uri bo na sporedu otvoritvena slovesnost, takoj zatem pa bodo na vrsti treningi s spoznavanjem proge. Le-ti bodo potekali tudi med 15. in 19. uro. Tekmovanje bo na vrsti v nedeljo, 14. julija. Od 7.30 do 8.30 bodo potekali uradni preizkusi proge, od 9.30 dalje pa se bodo za zmago v raznih kategorijah potegovali fantje in dekleta: pomerili se bodo začetniki in začetnice 1. in 2. letnika ter mlajši mladinci in mladinke 1. in 2. letnika. Tekmovanje se bo zaključilo okrog 17. ure.

Tekmovanje bo nekaj nevšečnosti prineslo stanovalcem hiš v Ulici Forte del bosco, saj jim bo onemogočeno premikanje s svojimi avtomobili. Zato prireditelji svetujejo, da naj v nedeljo svoje železne konjičke umaknejo z območja tekmovanja. V soboto in nedeljo bo veljala tudi prepoved parkiranja na parkirišču pri nekdanji javni tehtnici.