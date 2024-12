Park Coronini bo spet tak kot nekoč

S koncem januarja bo park Palače Coronini v novi preobleki spet odprl svoja vrata obiskovalcem. Za prenovo so se zgledovali po arhivskih slikah in dokumentih, da bi bila čim bolj zvesta začetni podobi parka, ki so jo zasnovali v drugi polovici 19. stoletja. V prihodnjem letu pričakujejo pri Fundaciji Coronini Cronberg v sklopu Evropske prestolnice kulture na splošno več obiskovalcev in upajo, da bodo vse dejavnosti spet oživele v obsegu, ki so ga imele pred covidom. »Dela so zdaj res pri koncu, trenutno še urejujejo in tlakujejo pešpoti. Z novim letom bo torej park ponovno odprt, uradno odprtje pričakujemo konec januarja,« razlaga Claudio Polverino, direktor Fundacije Coronini. Čeprav se januarja park ne bo bohotil v svoji spomladanski ali poletni podobi, ga želijo odpreti pred začetkom Evropske prestolnice kulture, ki bo 8. februarja. Za njegovo prenovo so izkoristili denar iz Načrta za okrevanje in odpornost v višini 1.742.000 evrov. Arhitekti Giulio Valentini, Nina Fiore in Antonio Stampanato so natančno preučili slike in fotografije nekdanjega parka ter dokument, v katerem je pred dvajsetimi leti park rekonstruiral krajevni agronom in profesor.

Večjo vidljivost so želeli dati že obstoječim okrasnim elementom:majhnemu templju, ki bo tudi razsvetljen in torej lepo viden z Drevoreda 20. septembra, kipom, ki so bili pred kratkim obnovljeni in so sedaj v zelo dobrem stanju. Očistili so tudi stopnišče oz. t. i. belvedere, ki ga je prej v veliki meri prekrivalo rastlinje. Slednjemu so namenili posebno pozornost: vegetacijo so natanko preučili, nato odstranili bolna drevesa in rastline ter posadili nove. Uredili so tudi sistem za dovajanje vode, ki temelji na zbiranju in ponovni uporabi deževnice. »Za namakanje ne bomo več uporabljali vode iz vodovoda,«še pravi Polverino in razlaga, da so take okolju prijazne rešitve pripomogle k temu, da se je projekt prenove parka tako dobro uvrstil na državni ravni (40. mesto). »Park je po statutu, torej po volji grofa Viljema, odprt za javnost in brezplačen,« pravi direktor Fundacije Coronini. Urniki odprtja še niso točno določeni, bodo pa vezani tudi na letni čas. »Trenutno se ukvarjamo tudi z izbiranjem podjetja oz. družbe, specializirane za varnost, da bi izdelala varnostni projekt, ki bi ščitil vse, tako uporabnike kot skrbnike parka,« še pove Polverino, in razloži, da je bilo za to treba počakati, da bi bila dela tik pred koncem. »Snujemo tudi nov pravilnik parka, upoštevajoč pretekle žalostne izkušnje,«še pravi v zvezi s tragično nesrečo izpred štirih let, ko je po padcu vodnjak izgubil življenje mladi Stefano Borghes.

Po parku se bodo obiskovalci lahko prosto premikali, dva predela parka bosta namenjena javnim in zasebnim dogodkom na prostem.