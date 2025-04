Zaradi zakona o femicidu ne bo manj žrtev, potrebna je kulturna sprememba

Italijansko javnost sta ta teden pretresla dva nova primera femicida, saj sta bili v le nekaj dneh ubiti dve mladi ženski – dvaindvajsetletni Sara Campanella in Ilaria Sula. Prvo je v ponedeljek v Messini v vrat zabodel njen študijski kolega, 27-letni Stefano Argentino, ki je svojo žrtev kljub številnim zavrnitvam nadlegoval dolgi dve leti. Truplo druge, ki so jo pogrešali od 25. marca, pa so včeraj našli v potovalki pod pečinami v bližini Rima. Okrutni zločin je priznal njen nekdanji partner Mark Antony Samson, ki jo je do smrti zabodel še isti dan njenega izginotja.

Sara Campanella in Ilaria Sula se nista poznali – prva je bila iz Ternija in je študirala v Rimu, druga je bila iz okolice Palerma in bila študentka Univerze v Messini. Delili pa sta usodo premnogih drugih žensk vseh starosti, ki jih moški nadlegujejo, zasledujejo, fizično napadajo in tudi ubijejo. Ker mislijo, da to lahko počnejo in ker so prepričani, da jim ženske pripadajo, zato zavrnitve ne prenesejo in ravnajo po pravilu: če ne boš moja, ne boš od nikogar.

Italijanska ministrica za enake možnosti Eugenia Roncella (Bratje Italije) je včeraj vse italijanske poslanke in poslance pozvala, naj zakon o femicidu čim prej enotno potrdijo, čeprav je jasno, da strožje kazni ne bodo spremenile prepričanj morilcev.