Pet tisoč ljudi brez družinskega zdravnika

Razmere v zdravstvu se na Goriškem vse bolj slabšajo, pravijo v odboru za zdravje Furlanije - Julijske krajine in poudarjajo, da še vedno čakajo na odgovor goriškega župana Rodolfa Ziberne na spomenico, s katero so opozorili na vrsto težav, med katerimi izstopa pomanjkanje družinskih zdravnikov. »Trenutno vlada kaos,« je včeraj ugotavljala goriška koordinatorka odbora za zdravje FJKDaniela Careddu in razložila, da približno pet tisoč občanov nima družinskega zdravnika.

Ambulante niso nadomestilo

Potem ko se je konec marca letos upokojila družinska zdravnica Laura Zulli, je s prvim julijem odstopil še zdravnik Alessandro Ridolfo. Od takrat se je še dodatno povečalo število občanov v oskrbi ambulant za primarno zdravljenje Asap. V treh »eksperimentalnih«ambulantah Asap v Gorici je trenutno v oskrbi približno pet tisoč ljudi, je povedala Daniela Careddu. »Kot smo že večkrat izpostavili, te strukture niso primerne za oskrbo občanov, saj ne morejo nadomestiti stabilnega odnosa med zdravnikom in pacientom. Tu pa tudi nimajo anamnez o pacientih,« je še dodala. Sedaj, trdi odbor za zdravje, je možno, da bosta svoji mesti zapustila še dva zdravnika z začasno pogodbo, ker še niso obnovili državnega zakonskega odloka, ki bi priznaval njihovo dejavnost za vajeništvo.

Tudi stroški so večji

Družinski zdravnik naj bi imel v oskrbi največ 1500 ljudi, le v posebnih primerih in le prostovoljno se lahko zdravnik odloči, da sprejme do 1800 občanov. Ker vodstvo zdravstvenega podjetja Asugi ni našlo dovolj zdravnikov za odprtje dodatne ambulante Asap, so bili primorani ostali zdravniki sprejeti v oskrbo še dodatne paciente, tako da vsak izmed njih skrbi za 1800 občanov. To po mnenju odbora za zdravje povzroča še dodatno nelagodje med samimi zdravniki, ki tako visokemu številu ljudi ne morejo zagotoviti primerne in učinkovite oskrbe. »Da bi se temu izognili, se nekateri zdravniki, ki sicer še niso dosegli starosti za upokojitev, odločijo za predčasen odstop,«je še razkrila Daniela Careddu. Situacija ne predstavlja le velike nevšečnosti za občane, odbor za zdravje trdi, da gre tudi za trošenje javnega denarja. Nedavni odloki zdravstvenega podjetja Asugi dokazujejo namreč, da je razlika med stroški za eno ambulanto Asap, ki sprejme do 1800 ljudi, in stroški enega zdravnika z enoletno pogodbo nezanemarljiva. Na leto stane ena ambulanta Asap 108.315,74 evra, en zdravnik z enoletno začasno pogodbo pa 72.299,52 evra.