Pisan zaključek pestrih dveh tednov

Vrhunec pestrih dveh tednov, ki so minili v znamenju športa, umetnosti, kulture in dobre družbe, predvsem pa slovenskega jezika. Tako bi lahko opisali petkov dogodek na dvorišču osnovne šole Ljubke Šorli v Romjanu, kjer se je z razstavo ročnih del ter druženjem otrok in staršev zaključila tradicionalna Prešola. Poletno središče, ki ga je priredilo Združenje staršev iz Romjana v sodelovanju z Večstopenjsko šolo Doberdob, je obiskovalo približno sto otrok.

V sodelovanju s številnimi ustanovami je Prešola tudi letos ponudila otrokom raznolik program. Ob vzgojiteljih Lari Colja, Eriki Ocretti, Evelin Cernic, Sofii Gergolet, Giulii in Marcu Ghergoletu ter Chiari Mocchiutti so pomemben doprinos k uspehu Prešole dali športno društvo Mladost iz Doberdoba, Stars Softball iz Štarancana, društvo Rugby iz Tržiča, društvo Aikido iz Ronk, Sara Kaleb s tehniko utelešanja, Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel, skladatelj Marco Berlato, ilustratorka Ajlin Visentin in člani Združenja staršev Rosina (ročna dela), Luca (znakovni jezik), Marilena (origami) ter pisateljica Irene Pecikar De Colle, ki Združenju staršev tudi predseduje. Pri organizaciji so sodelovali še drugi predstavniki vodstva, in sicer Monica Devidè, Alessandra Fabbro, Pasquale Emanuele in Elena Cettul.

Odprtja razstave sta se udeležili ronška občinska odbornica Monica Carta in Sonja Klanjšček, ravnateljica doberdobske večstopenjske šole. Poleg njiju so navzoče nagovorile že omenjeni Irene Pecikar De Colle in Monica Devidè ter Damiana Kobal, častna predsednica Združenja staršev iz Romjana