Pisarna, kjer je prostora za vse

Odkritju kipa Edvarda Rusjana in preletu letal čez novogoriško središče je sledilo tudi odprtje komunikacijske pisarne Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Prisotna sta bila tako goriški župan Rodolfo Ziberna kot novogoriški župan Samo Turel. Številno občinstvo je najprej nagovorila direktorica Javnega zavoda GO! 2025 mag. Mija Lorbek. Nova pisarna bo imela več funkcij, je pojasnila direktorica. Tu bo na voljo tiskano gradivo in informacije o programih in spremljevalnih dogodkih Evropske prestolnice kulture in bo torej dopolnjevala digitalno platformo www.go2025.eu. Poleg tega bo v pisarni potekala svetovalnica za nevladne organizacije s podatki o tem, kako se lahko prijavijo tako na domače kot tuje razpise. Namenjena bo tudi platformi za prostovoljstvo, kar pomeni, je poudarila Lorbek, da bodo lahko vsi prebivalci sodelovali in aktivno prispevali k Evropski prestolnici kulture. Nazadnje bo prisotna v pisarni tudi knjiga pohval in pritožb. Komunikacijska pisarna, ki so jo predstavili javnosti v soboto, je prva info točka GO! 2025, naslednjo bodo odprli v sosednji Gorici.

Prisotne je v imenu Občine Gorica pozdravila tudi goriška odbornica za EPK Patrizia Artico, ki je izpostavila pomembnost sodelovanja in se zahvalila vsem, ki sodelujejo in pišejo to zgodbo uspeha. Sledila je še himna, ki so jo spesnili na čast EPK, v izvedbi čezmejnega orkestra GONG Orchestra.