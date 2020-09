Pločevinke barv v jami ob Doberdobskem jezeru

Na dnu jame v neposredni bližini Doberdobskega jezera so našli deset pločevink raznih vrst barv za les in kovine. Nekatere so po videzu stare nekaj let, druge so novejše, v vseh je še vedno barva, kar pomeni, da še kako ogrožajo naravno okolje in pomemben vodni vir. Pločevinke so odkrili jamarji iz čezmejne naveze za raziskovanje podzemnih kraških voda med pripravami na nadaljnje preverjanje povezanosti Doberdobskega jezera s sosednjimi vodnimi viri v času visokih voda. Z najdbo so seznanili deželno gozdarsko policijo; v kratkem bo znano, ali so ob odstranitvi pločevink potrebni še dodatni ukrepi za sanacijo morebitne okoljske škode.

