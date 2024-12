Poklonili so se vnetemu pevcu in fotografu

V Štandrežu je bilo včeraj (v nedeljo) praznično, saj je prva adventna nedelja sovpadala tudi z zaključkom jubilejnega leta - 100-letnice vaške cerkve - in vročitvijo nagrade Klas, ki jo je letos prejel Viktor Selva.

Najprej je bila na vrsti slavnostna maša, ki jo je ob župniku Karlu Bolčini v nedeljo daroval msgr. Andrej Saje, novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference. Ob zaključku obreda je pritrkovanje naznanilo praznično vzdušje. Slavnost se je nato nadaljevala pred vaško cerkvijo, kjer se je zbralo veliko ljudi, med katerimi je bila skupina mladih Prosvetnega društva Štandrež v narodnih nošah. Prisoten je bil tudi goriški župan Rodolfo Ziberna. V imenu združenja sKultura, ki že veliko let izroča zaslužnim Štandrežcem nagrado Klas, je navzoče uvodoma pozdravil predsednik Marjan Brescia in povedal, da je komisija letos priznanje namenila domačinu Viktorju Selvi. Utemeljitev je prebral gledališki igralec pri štandreški gledališki skupini, Matej Klanjšček. Povedal je, da je Viktor Selva letos praznoval svojo 90-letnico in da se je med svojim dolgim življenjem posvečal mnogim kulturnim dejavnostim. V mladih letih je igral v tamburaškem zboru, nato je vse življenje sodeloval v pevskem zboru Mirko Filej in v štandreškem cerkvenem zboru, nenazadnje pa je po potrebi odigral tudi stranske vloge v štandreški dramski družini. Njegova velika ljubezen pa je zlasti fotografija, je posebno izpostavil Klanjšček.

