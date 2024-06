Ponosni so na svoje občane

Ob prazniku občinske samostojnosti so se sovodenjski občani v petek srečali v dvorani Kulturnega doma Jožefa Češčuta na tradicionalni slavnostni seji občinskega sveta. Prisotne je nagovoril župan Luca Pisk, ki je bil nedavno potrjen na tem mestu. Slovesnosti so se udeležili senatorka Tatjana Rojc, novoizvoljeni župan Občine Doberdob Peter Ferfoglia, bivši škofjeloški župan Miha Ješe in predsednik ZKB Trst Gorica Adriano Kovačič. Srečanje sta povezovali Tina Balta in Katarina Visintin.

Slavnostno sejo je uvedel mladi pianist Alessandro Nuzzo, gojenec Glasbene matice iz razreda prof. Hanne Nazarenke. Kot vsako leto so se ob začetku spomnili na tiste, ki so se borili za svobodo; delegacija je nesla venec k spomeniku padlim. Sledilo je obdarovanje novorojenk in novorojencev, ki so privekali na svet od junija lani: starši in otroci so prejeli kvačkane živalice, ki so jih pripravile udeleženke uspešnega projekta Vsi za enega, eden za vse.

Infrastrukture in kadrovanje

Občane je nato nagovoril župan Luca Pisk, ki je pred dvema tednoma začel drugi mandat. »Najprej bi se rad zahvalil vsem vam, ki ste mi dali možnost, da bom spet vaš župan,« je uvodno povedal Pisk in pozdravil tudi v imenu nove občinske uprave. Naslednji mandat bodo zaznamovala velika infrastrukturna dela, je izpostavil župan, in poudaril, da se bodo ob tem trudili predvsem za dobrobit občanov. Opozoril je tudi na težave s kadrovanjem, ki zaznamujejo tudi delovanje sovodenjskih občinskih uradov. Na odru Kulturnega doma je bil na ogled prvi nabiralnik za zamaške v obliki sovodenjskega radiča, ki ga je izdelala družina Tommasi iz Škrlj, in ga bodo postavili ob hiški za vodo v Sovodnjah; kot je povedal Pisk, bodo podobne nabiralnike postavili v vseh vaseh.

Osrednja točka dnevnega reda slavnostne seje je bila izročitev priznanj občanom za dosežke na področju kulture, športa, gospodarstva in splošnega družbenega in socialnega udejstvovanja, za življenjsko delo ali posebne zasluge. Letos je občinska uprava podelila tri priznanja.